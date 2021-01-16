Дональду Трампу заблокировали счета в Сбербанке

16.01.2021, 12:51, Разное

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Мелания Трамп, жена 45-го президента США сообщила, что золотая карта Сбербанка, которую сегодня выдали её мужу, неожиданно перестала функционировать: кассовые терминалы выводили ошибку «Отказ в операции».

Обратившись за помощью в отделение Сбера в Вашингтоне, Трампу удалось выяснить, что его счета были заблокированы в связи с включением его в список экстремистов после трагических событий в Капитолии. Помимо этого, с ним был расторгнут договор обслуживания без возможности повторного заключения.

Инцидент необычен тем, что впервые в истории Сбербанк расторг договор обслуживания с клиентом дистанционно, без непосредственного присутствия клиента в отделении, что не может не свидетельствовать о росте качества сервиса и уровня цифровизации крупнейшего российского банка.

Судьбу накопленных Дональдом Трампов бонусов «Спасибо» пресс-служба Сбера комментировать отказалась.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп стал первым американским лидером, который открыл счёт в крупнейшем российском банке.

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