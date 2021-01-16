Дональд Трамп открыл счёт в Сбербанке

16.01.2021, 12:31, Разное

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Действующий президент США Дональд Трамп стал первым американским лидером, который открыл счёт в крупнейшем российском банке.

– Против меня началась кампания травли, к которой подключились американские и европейские банки. Мне закрыли почти все счета и только русские согласились меня поддержать в этой сложной ситуации. С 15 января 2021 года я стал официальным клиентом Сбербанка России и уже получил золотую карту. Очень удобный сервис, квалифицированная поддержка, а самое главное – это смелость руководства, которое не побоялось гнева прогнившей «демократической» администрации, – заявил Трамп

В ближайшее время Трамп переведёт большую часть своих средств в Сбербанк, что сделает его крупнейшим клиентом кредитной организации. Согласно оценкам экспертов, его состояние превышает 3 миллиарда долларов.

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