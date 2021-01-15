Южный циклон принес морозы
 

Южный циклон принес морозы

15.01.2021, 6:11, Погода
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В ближайшие дни погода в центрально-европейской части России останется под влиянием южных циклонов.

В субботу еще очередной циклон начнет подниматься вверх по Волге, а погоду в регионе будет определять его тыловая часть. Холодные атмосферные фронты, следующие за ним, принесут снег, ночью он будет небольшой. На западе и юге ЦФО морозы усилятся.

Атмосферное давление в выходные продолжит расти, но осадков станет меньше.

Напомним, что в предыдущие несколько дней погода на европейской части России определялась нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в западном направлении, по краям активных циклонов, которые и принесли вместе со снегом вторжение холодного воздуха.

В Москве и Ярославле 18-17 января от -14 днем до -23 градусов ночью. А в Санкт-Петербурге температура начнет повышаться: с -16 до -5.

С началом новой недели характер погоды не изменится, но морозы ослабнут – до -11 градусов в дневные часы.

Атмосферное давление в выходные вырастет с 741 до 751 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 17 января было в 1963 году: -31,3 градуса. Зато 16 января 2020 года на улице было по-весеннему тепло: +5,5 градуса.



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