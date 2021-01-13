Власти Москвы и Подмосковья предлагают закрыть аэропорты столицы на фоне сообщений о рекордном похолодании

13.01.2021, 15:51, Разное

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Представители мэрии Москвы и правительства Московской области рассмотрят возможность временного закрытая аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево после сообщений синоптиков о надвигающих морозах.

Также власти столицы просят оставаться граждан дома, не пользоваться личным и общественным транспортом.

Напомним, Гидрометцентр России сообщил, что на ближайших выходных Москву накроют рекордные морозы. В столице с 10:00 16 января и до 23:00 17 января объявлен красный уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Ожидаются заморозки до -20°С днём и -24°С ночью. Сильный ветер особо затронет юго-запад Москвы, где расположен Международный аэропорт Внуково. Сообщается в пресс-релизе ведомства.

Ранее Алексей Навальный, проходящий восстановление в Германии после отравления новичком, заявил, что вернётся в Москву 17 января , несмотря на подачу иска ФСИН о замене условного срока Навального на реальный. Сторонники политика призывают встретить его в аэропорту сразу по прилету из Берлина.

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