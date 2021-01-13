 

Власти Москвы и Подмосковья предлагают закрыть аэропорты столицы на фоне сообщений о рекордном похолодании

13.01.2021, 15:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представители мэрии Москвы и правительства Московской области рассмотрят возможность временного закрытая аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево после сообщений синоптиков о надвигающих морозах.

Также власти столицы просят оставаться граждан дома, не пользоваться личным и общественным транспортом.

Напомним, Гидрометцентр России сообщил, что на ближайших выходных Москву накроют рекордные морозы. В столице с 10:00 16 января и до 23:00 17 января объявлен красный уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Ожидаются заморозки до -20°С днём и -24°С ночью. Сильный ветер особо затронет юго-запад Москвы, где расположен Международный аэропорт Внуково. Сообщается в пресс-релизе ведомства.

Ранее Алексей Навальный, проходящий восстановление в Германии после отравления новичком, заявил, что вернётся в Москву 17 января, несмотря на подачу иска ФСИН о замене условного срока Навального на реальный. Сторонники политика призывают встретить его в аэропорту сразу по прилету из Берлина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Мнение: Спутник V

28.11 / Дмитрий Рогозин рассказал о преимуществе Роскосмоса над NASA

12.10 / Родителям находящихся на дистанционном обучении школьников предложили выплачивать пособие

11.07 / Мнение: Простой

19.08 / В российских школах хотят ввести курс медицинской грамотности

01.10 / Skoda Karoq с базовым двигателем доступна для заказа в России

19.10 / Армия: Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

10.12 / Мнение: США теряют уважение

27.08 / Мнение: Качели

04.07 / Мечты The Wall Street Journal: Вот Байден придет, он России за все отомстит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска