 

Авиакомпания «Победа» приостанавливает полёты в связи с угрозой возвращения в Россию Алексея Навального

13.01.2021, 17:11, Разное
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Авиакомпания «Победа» объявила, что с полуночи 17 января приостанавливает выполнение всех рейсов на неопределённый срок – до особого распоряжения.

Это связано с тем, что именно эту авиакомпанию выбрал для своего возвращения в Москву Алексей Навальный.

Пассажирам отменённых рейсов предлагают либо улететь раньше, до 17 января, либо получить деньги обратно в течение полугода. Сразу после объявления о приостановлении полётов «Победа» подверглась серьёзной критике – эксперты авиационной отрасли полагают, что достаточно было бы отменить рейсы из Германии или, в крайнем случае, все международные рейсы.

Однако руководство авиакомпании считает иначе.

– Мы не можем знать точно, где сейчас находится Навальный и каким из наших рейсов он попытается вернуться. Вполне возможно, он уже где-то в России и полетит, например, из Калининграда. А полетит он, конечно, нашим рейсом, потому что цены у нас самые низкие. Мы не можем рисковать всей авиакомпанией, поэтому решили понести издержки, связанные с аннуляцией рейсов, – заявил представитель «Победы», пожелавший остаться неназванным.

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство окажет всю возможную помощь «Победе» в создавшейся ситуации. В частности, он намерен обратиться в Правительство с просьбой компенсировать потери авиакомпании из федерального бюджета.

Не исключено, что транспортное сообщение с Германией с 17 января будет приостановлено полностью. Причина – неблагополучная эпидемиологическая обстановка в ЕС.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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