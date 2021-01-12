Подача коммунальных ресурсов восстановлена, утверждают в администрации Рыбинска
12.01.2021, 9:22, Новости
Теги: Водоканал, Горэлектросеть, ЖКХ, Происшествия, Теплоэнерго
Сегодня около 5:30 утра в Рыбинске произошло масштабное отключение электроснабжения. Без света остались районы Переборы, Веретье, Скоморохова гора, Центральный, Северный, Прибрежный.
Из-за отсутствия электроэнергии на полтора часа была остановлены станции очистных сооружений водопровода, остановились котельные.
В 6:30 подача электроэнергии была восстановлена, в 6:50 возобновилась подача воды, вновь запустили котельные.
В администрации заверяют, что к 9 утра в Рыбинске была полностью восстановлена подача электроэнергии во всех районах города. В настоящее время завершается подключение потребителей к водо- и теплоснабжению.
Подача коммунальных ресурсов восстановлена оперативно. УК продолжают проверку систем отопления своих МКД на предмет завоздушивания. Возможны локальные отключения по квартирам и домовладениям с автономным теплоснабжением. Жильцам необходимо запустить приборы отопления.
Объекты социальной сферы работают в штатном режиме.
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