Подача коммунальных ресурсов восстановлена, утверждают в администрации Рыбинска

12.01.2021, 9:22, Новости

Теги: Водоканал, Горэлектросеть, ЖКХ, Происшествия, Теплоэнерго

Сегодня около 5:30 утра в Рыбинске произошло масштабное отключение электроснабжения. Без света остались районы Переборы, Веретье, Скоморохова гора, Центральный, Северный, Прибрежный.

Из-за отсутствия электроэнергии на полтора часа была остановлены станции очистных сооружений водопровода, остановились котельные.

В 6:30 подача электроэнергии была восстановлена, в 6:50 возобновилась подача воды, вновь запустили котельные.

В администрации заверяют, что к 9 утра в Рыбинске была полностью восстановлена подача электроэнергии во всех районах города. В настоящее время завершается подключение потребителей к водо- и теплоснабжению.

Подача коммунальных ресурсов восстановлена оперативно. УК продолжают проверку систем отопления своих МКД на предмет завоздушивания. Возможны локальные отключения по квартирам и домовладениям с автономным теплоснабжением. Жильцам необходимо запустить приборы отопления.

Объекты социальной сферы работают в штатном режиме.