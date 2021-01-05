«Я с такими не сплю»

05.01.2021, 9:45, Детали

Теги: Добряков, Общество, Происшествия

Предновогодняя суета действует на всех по-разному: кто-то поздравляет даже малознакомых людей, а кто-то хамит и проявляет агрессию, даже в публичных местах.

Судя по всему, к числу последних относится и глава Рыбинска Денис Добряков.

31 декабря на одном из городских сайтов, в комментариях к поздравлению главы, пользователь Николаич рассказал о своей утренней встрече с Денисом Добряковым на автозаправке «Газпромнефть» (комментарий был почти сразу удален администратором сайта).

Оказалось, что оба приехали заправляться в одно время на одну и туже заправку и заправлялись на соседних колонках. Но встретились они только на кассе. Причем, Николаич был в маске (требование Роспотребнадзора все же, да и возраст уже пенсионный), а глава – без.

И в такой ситуации Николаич, без злого умысла, поздравил Дениса Валерьевича с наступающим Новым годом. Но после имел неосторожность представится (в маске же не узнать, но они знакомы давно).

– А мы что, с тобой переспали? – в ответ услышал пенсионер.

– Я с такими, как ты, не сплю, – парировал Николаич.

Наверное, для женщины такое замечание было бы и обидно, но вот глава (напомню, он мужского пола, даже носит усы, хотя и давно разведен) почему-то «завелся», и выйдя с заправки пнул коленом правой ноги в бедро пенсионеру.

– Ну ты меня завел! – пояснил свою неадекватную реакцию Денис Добряков (надеемся «завел» не в сексуальном смысле – ryb.ru).

И после этого, поставив кофе с заправки в свою машину, предложил продолжить выяснять отношения в машине Николаича, при этом самовольно усевшись в его водительское сиденье.

Пенсионер идею разборок на виду нескольких видеокамер и свидетелей (да еще на пожароопасном объекте!) не одобрил, и сказал, что лучше отъехать и «поговорить» на обочине.

А вот это уже не одобрил Денис Добряков (о причинах остается только догадываться). И сев в свой Lexus уехал.

Да, заправка на ул. Большая Тоговщинская, а время было около 8-30 утра.

Напомним, 22 июня 2020 года, на церемонии возложения цветов к Вечному огню на Волжской набережной, глава Рыбинска подошел к видеоблогеру Михаилу Волхонскому, стал высказывать ему претензии, а после выхватил у него сотовый телефон.

По словам очевидцев, видеоблогер пытался забрать телефон у главы города, даже обратился за помощью к дежурному наряду полиции, но решить вопрос сразу не удалось – подчиненные Дениса Добрякова заверили, что решат этот вопрос после церемонии. Однако, после церемонии глава заявил, что телефона у него нет и уехал.

Тогда следственный комитет Ярославской области отказался возбуждать уголовное дело в отношении главы Рыбинска Дениса Добрякова по фактам кражи у Михаила Волхонского телефона и клеветы в его адрес.