Рыбинск. Криминальная хроника с 21 по 27 декабря

28.12.2020, 10:47, Новости

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыта кража имущества из квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Мариевка и сообщила о том, что из принадлежащей ей сумки пропали деньги и сотовый телефон.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый местный житель 1995 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что правомерно находясь в квартире заявительницы, так как они ранее сожительствовали, воспользовавшись моментом, похитил из сумки находящейся в прихожей, деньги в сумме 15 тыс. рублей и сотовый телефон.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что обнаружил пропажу денежных средств с банковской карты в сумме 7000 рублей.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый житель микрорайона Волжский 2001 г.р., который знаком с заявителем.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что находясь со свои знакомым в компьютерном клубе, воспользовавшись удобным моментом, вытащил из рюкзака заявителя банковскую карту и, заранее зная пин-код, снял деньги в сумме 7000 рублей, после чего вернул карту обратно в рюкзак.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

В Рыбинске установлена подозреваемая в краже денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Северный и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств с банковской карты.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлена подозреваемая не работающая местная жительница 1988 г.р., которая после совместного распития спиртных напитков в адресе заявительницы, воспользовавшись ее банковской картой, которая оборудована чипом бесконтактного способа оплаты, осуществила покупки в различных магазинах города на сумму около 4,5 тыс. рублей. Подозреваемой даны признательные показания. Банковская карта изъята. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Житель Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В Рыбинске сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Ниссан Тиана» под управлением жителя микрорайона Гагаринский 1974 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствовании отказался.

Ранее мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступление.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кража детской коляски из подъезда

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о пропаже детской коляски, оставленной на лестничной площадке в подъезде дома на ул. Крестовой. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлена подозреваемая не работающая, ранее судимая местная жительница 1991 г.р. Похищенная коляска обнаружена в квартире по месту жительства подозреваемой.

Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что похитила чужую коляску из подъезда для продажи.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Полиция предупреждает – не приобретайте «с рук» по низкой цене какое-либо имущество, велика вероятность того, что оно могло быть похищено и реализовывается после совершения преступления.

Не оставляйте свое имущество без присмотра.

1. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять детские коляски, велосипеды без присмотра, особенно в подъездах домов. Домофон на двери подъезда не является надежной защитой.

2. Пристегивая велосипед или коляску к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

3. Желательно оставлять имущество в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

Если имущество все же похитили, сразу же обращайтесь в полицию. Если на месте есть очевидцы, запишите их контакты.

Житель Рыбинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 31-летнему мужчине

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Установлено, что после распития спиртного в ходе возникшей ссоры житель Зачеремушного микрорайона 1984 г.р. нанес удары отверткой в область головы своему знакомому, чем причинил тяжкий вред здоровью. Подозреваемым даны признательные показания.

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Кража сотового телефона из коридора коммунальной квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из общего коридора коммунальной квартиры пропал сотовый телефон. Ущерб составил около 16000 рублей.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления ранее судимого местного жителя 1994 г.р., проживающего по соседству. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что после совместного распития спиртного с соседями, забрал оставленный без присмотра в общем коридоре телефон и продал его.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.