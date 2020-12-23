ВГТРК начнет использовать искусственный интеллект для создания новостей про Украину
23.12.2020, 8:57,
Разное
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ВГТРК совместно с mail.ru представила новую систему умного создания новостей на базе искусственного интеллекта под названием «Маргарита».
Программа была разработана в связи с упавшим количеством информационных сообщений из соседних к России стран.
В mail.ru утверждают, что их искусственный интеллект был специально обучен генерировать правдоподобный текст, а база данных «Маргариты» хранит все новости и статьи из Украины за последние 8 лет. Для обработки статистики производительности системы инженерами была создана единица измерения Тигран/секунд (1 Тигран = 1 символу, выдаваемого программой), а пиковая генерация статьей на «Маргарите» составила более 1,46 килоТиграна в секунду(1 460 слов).
ВГТРК также показала примеры выдачи заголовков новостей:
– На создание орочьего языка и чёрного наречия меня вдохновила украинская мова»: потомки Джона Толкиена опубликовали ранее неизвестные записи писателя с лингвистическими выкладками;
– МВФ выделил Украине 4 миллиарда долларов кредита на закупку ветра в Польше для полной загрузки Львовской ветряной электростанции;
– Украина посмертно наградила первого зараженного жителя Уханя орденом Степана Бандеры за почти 50 тысяч погибших граждан РФ».
Технологией также заинтересовалась администрация президента, но предложение замены пресс-секретаря главы государства «Маргаритой» отложена на неопределенный срок.
Напомним, ранее инновационный центр «Сколково» представил свою новую революционную разработку – «Муниципальный служащий онлайн». Программа позволяет руководить муниципальным образованием без непосредственного присутствия в нем и в тоже время принимать участие в любых местных мероприятиях.
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