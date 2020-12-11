«Муниципальный служащий онлайн»

11.12.2020, 15:33, Эксклюзив

Теги: Администрация, Бюджет, Муниципальный совет, Общество, Сарказм, Технологии

Инновационный центр «Сколково» вчера представил свою новую революционную разработку – «Муниципальный служащий онлайн».

Программный продукт разработан по заказу мэрии Рыбинска и рассчитан на управление любыми муниципальными образованиями Российской Федерации.

– В условиях пандемии Covid-19 актуальность такого решения выглядит очень значимо, – пояснил разработчик. – Мы рады, что мэр Рыбинска стал первым, кто заказал и внедрил наш продукт.

Программа позволяет руководить муниципальным образованием без непосредственного присутствия в нем и в тоже время принимать участие в любым местных мероприятиях.

Так, во время презентации, мэр города проходил курсы повышения квалификации по программе «Математика для младших классов» в Сколково , но в тоже время общался с советом народных депутатов с Соборной площади Рыбинска.

– В дальнейшем виртуальный чиновник должен полностью заменить местные органы самоуправления, что даст возможность сэкономить на «откатах» в муниципалитетах, – отметил разработчик. – Мы же понимаем, сколько бюджетных средств теряется на местах, не доходя до Москвы.

Использование программы позволит максимально эффективно встроить органы местного самоуправления в единую систему публичной власти, в том числе и управления финансами, и в режиме онлайн корректировать все принимаемые решения, отметили в Сколково.

Стоимость разработки составила 15,2 млн рублей.

– Деньги были сэкономлены на разработке проектно-сметной документации реконструкции моста через Волгу, – пояснили в мэрии Рыбинска. – Мы специально не указали эту сумму в бюджете 2021 года, чтобы депутаты не задавали лишних вопросов и не смогли их потрать на свои «хотелки».

По словам чиновников, затраты на программу окупятся уже в следующем году, так как «Муниципальный служащий онлайн» уже отмечен почетной грамотой Минцифры, как «Лучший калькулятор бюджета» и рекомендован к приобретению по всей России.

Мэр Рыбинска стал первым виртуальным чиновником, оцифрованным в Сколково. Но уже сейчас идет цифровая обработка руководителя управления ЖКХ и двух её подчинённых.

Предполагается, что вслед за муниципальными служащими оцифровку пройдут и несколько депутатов.

– Физическое присутствие некоторых депутатов на заседаниях совета совершенно излишне, – отметил разработчик. – Вместо того, чтобы просто поднимать руку, они задают неуместные вопросы. Но это недоразумение легко сможет исправить наша программа.

– Я всегда был сторонником внедрения искусственного интеллекта в управление городом, поэтому уже завтра уезжаю на цифровизацию в Сколково, – рассказал самый молодой и продвинутый депутат совета.

По его словам, после обработки он не только сможет правильно взаимодействовать с муниципалитетом, но и посоревноваться в производительности искусственного интеллекта со своим телефоном .

Впрочем, в представительном органе власти не все разделяют его оптимизм.

– Народный избранник должен вживую общаться с руководителями города и своими избирателями, – считает депутат с 20-летним стажем. – Я сомневаюсь, что моя цифровая копия сможет сформулировать правильный вопрос и задать его мэру. И даже если сможет, как об этом узнают мои избиратели?

Однако в Сколково такой пессимизм не разделяют.

По словам разработчиков, оцифрованные представители органов власти будут транслироваться в режиме онлайн в социальной сети «ВКонтакте» и сервисе « ТикТок ».

Кроме того, за дополнительную плату, программа позволит чиновникам и депутатам выступать эфире местных телеканалов и публиковаться в газетных и электронных СМИ.