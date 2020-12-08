Учиться надо, а не хайп ловить!

08.12.2020, 11:12, Эксклюзив

Теги: Администрация, ЖКХ, Муниципальный совет, Общество, Сарказм

В соцсетях разразилась нешуточная полемика о росте платы за жилищно-коммунальные услуги. Но чиновники считают – все цифры не верные, депутатам и жителям надо снова в школу.

Один из рыбинских народных избранников выложил пост, в соответствии с которым тарифы на коммуналку (ЖКУ) в Ярославской области за 7 лет выросли на 49,9 процента.

– Повышение тарифов суммарно, с учетом предыдущего роста за 7 лет – 62 %! – возразил его коллега по местной думе.

– Ужас!!! Кто вас научил складывать проценты??? 100 * 1.084 * 1.114 * 1.069 * 1.064 * 1.055 * 1.057 * 1.056 = 161.743. За 7 лет изменение на 61.743%, – отметила одна из пользователей соцсетей.

– Учиться надо, а не хайп ловить ! – возмутились в мэрии Рыбинска. – Мы регулярно пытаемся научить народных избранников правильно оценивать все решения власти – даже организовали для них «Школу молодого депутата», а для остальных жителей города – «Школу грамотного потребителя». А они, вместо этого, предпочитают хайп в соцсетях ловить!

По словам чиновников, тарифы ЖКХ надо считать не простым сложением и умножением, но и учитывая коэффициенты роста доходов населения, а также паритетную стоимость валют.

– За 7 лет доходы мэра Рыбинска выросли почти в два раза – с 1,2 млн рублей, до 2,2 миллионов. Но эти счетоводы-любители об этом забыли! – удивлен чиновник.

По его словам, фактические затраты на жилищно-коммунальные услуги снижаются.

– Любой малограмотный специалист вам скажет, что в ЖКУ 60 процентов стоимости формируется за счет сырьевых товаров, экспортируемых за валюту (газ, нефть, металл и уголь – ryb.ru) и всегда надо учитывать курсовую разницу, – отметил представитель мэрии.

То есть, реальная стоимость ЖКУ, только по паритету покупательской способности, а курс доллара вырос с 33 до 75 рублей, снизилась больше чем на половину за эти годы, а с учетом роста доходов типичного представителя Рыбинска (мэра), почти в три раза.

– Зря вы не ходите в школы, могли бы научиться правильно считать и знать – в чем и как получать доходы, – в сердцах добавил чиновник.