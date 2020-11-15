Социальный наем подорожает почти на треть
 

Социальный наем подорожает почти на треть

15.11.2020, 12:43, Новости
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Администрация Рыбинска планирует поднять плату за социальный наем жилья почти на 30 процентов.

Свою инициативу чиновники обосновывают тем, что размер платы не менялся с 2014 года. За это время стоимость жилищных услуг в Ярославской области выросла на 77,5 процентов.

Больше всего цена найма вырастет в благоустроенных домах центральной части города – до 10 рублей 46 копеек за квадратный метр общей площади (сейчас 8 рублей 10 копеек).

В случае введения новых расценок, рост платы за жилищно-коммунальные услуги составит от 5 до 158 рублей в месяц в зависимости от месторасположения дома и его благоустроенности.

При этом, в администрации считают, что повышение цены социального найма даст местному бюджету (за счет населения) 7 млн рублей дополнительных доходов за год.

По данным МКУ «Жилкомцентр» площадь муниципального жилого фонда, находящегося в социальном найме, составляет 328,1 тысяч кв. метров. Количество проживающих – 21 268 человек.

Отметим, рыбинское МКУ «Жилкомцентр» является крупнейшим должником регионального фонда капитального ремонта. Долг составляет порядка 70 млн рублей.

«Жилкомцентр» отвечает за муниципальное жилье, которое находится в собственности города. Жильцы-наниматели не платят взносы на капремонт отдельной строкой. Предполагается, что эти суммы покрывается оплатой за социальный наем, из которой МКУ должен рассчитываться и с фондом капремонта.



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