Подарок на Новый год от главы Рыбинска. Социальный наем подорожает почти на треть
 

Подарок на Новый год от главы Рыбинска. Социальный наем подорожает почти на треть

18.12.2020, 12:23, Главное
Теги: , , , ,

Глава Рыбинска Денис Добряков поднял плату за социальный наем жилья почти на 30 процентов.

Новые ставки вступают в силу с 1 января 2021 года, но, ожидаемо, об этом пресс-служба администрации и сам глава умалчивают.

Свою инициативу чиновники обосновывали тем, что размер платы не менялся с 2014 года. За это время стоимость жилищных услуг в Ярославской области выросла на 77,5 процентов.

Больше всего цена найма вырастет в благоустроенных домах центральной части города – до 10 рублей 46 копеек за квадратный метр общей площади (сейчас 8 рублей 10 копеек).

В случае введения новых расценок, рост платы за жилищно-коммунальные услуги составит от 5 до 158 рублей в месяц в зависимости от месторасположения дома и его благоустроенности.

При этом, в администрации считают, что повышение цены социального найма даст местному бюджету (за счет населения) 7 млн рублей дополнительных доходов за год.

По данным МКУ «Жилкомцентр» площадь муниципального жилого фонда, находящегося в социальном найме, составляет 328,1 тысяч кв. метров. Количество проживающих – 21 268 человек.

Отметим, рыбинское МКУ «Жилкомцентр» является крупнейшим должником регионального фонда капитального ремонта. Долг составляет порядка 70 млн рублей.

«Жилкомцентр» отвечает за муниципальное жилье, которое находится в собственности города. Жильцы-наниматели не платят взносы на капремонт отдельной строкой. Предполагается, что эти суммы покрывается оплатой за социальный наем, из которой МКУ должен рассчитываться и с фондом капремонта.



Смотреть комментарии3 комментария

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / На катке в городском сквере «никакие деньги мы никуда не платим»

15.12 / Программа праздника «НаШествие Дедов Морозов – 950»

14.12 / От коньков к ходьбе и лыжам

14.12 / В Рыбинске временно закрыли детский сад

11.12 / «Муниципальный служащий онлайн»

10.12 / «Брехаловка», которой верят

10.12 / «НаШествие Дедов Морозов» – без провокаций, но с точками

09.12 / #елочкаумри против #елочкаживи

09.12 / В Рыбинске программа по капремонту домов в 2020 году закончена, а суды продолжаются

09.12 / Рыбинские семьи наградили за верность родительскому долгу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска