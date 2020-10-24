Искусственный интеллект против телефона Леонтьева

24.10.2020, 17:17, Эксклюзив

Теги: Бюджет, Общество, Технологии

Мэрия Рыбинска разместила заказ на закупку системы искусственного интеллекта (ИИ) для управления городом.

Закупка будет производится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика». Стоимость работ оценили в 12,7 млн рублей.

Как следует из конкурсной документации, «под искусственным интеллектом в подразумевается комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека».

Заказчик рассчитывает, что «ИИ полностью заменит руководящие должности в мэрии Рыбинска, так как сможет анализировать и принимать оптимальные решения на основе большого количества данных, без учета человеческого фактора (то есть, взяток брать не будет – ryb.ru). К источникам данных относятся, прежде всего, всевозможные датчики, данные о продажах билетов на общественный транспорт и в развлекательные заведения, статистика о потреблении услуг ЖКХ, муниципальных и государственных услуг, отчеты муниципальных служб, служб здравоохранения, охраны правопорядка, мониторинга окружающей среды, доходы/расходы бюджета и т.д.»

Впрочем, у системы ИИ уже появился конкурент – телефон Леонтьева.

Последний стал известен после того, как распознал ошибки в конкурсной документации МУП «ИРЦ» на закупку пассажирского судна «Ната» (ОМ-161).

Тем не менее, в мэрии Рыбинска отказываются рассматривать альтернативные варианты.

– Мы имеем огромное количество информационных систем, которые позволяют нам оперировать большим количеством данных и заниматься планированием. Мы подошли к той стадии, когда можем переходить уже к новому решению, к «Умному городу», когда мы можем их объединять и подключать искусственный интеллект. И для этого телефон Леонтьева нам не нужен, – рассказал на условиях анонимности автор технического задания.

– Да и депутаты нам тоже больше не потребуются, – немного подумав, добавил разработчик. – Мы же смогли заменить регулировщиков «умными светофорами»? Значит и муниципалитет упраздним.