Рыбинский шлюз проведет испытания по сбросу воды
 

Рыбинский шлюз проведет испытания по сбросу воды

21.12.2020, 14:39, Новости
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С 23 по 28 декабря запланированы испытания автоматической системы управления и оборудования камеры Рыбинского шлюза.

Для проверки будут проводить опорожнение камеры шлюза через водосливные отверстия плотины от 2 до 5 циклов в сутки. Специалисты обращают внимание граждан на необходимость соблюдения запрета выхода на лед, действующего на территории города, во избежание несчастных случаев.

Испытания проведут в рамках работ по реконструкции Рыбинского гидроузла. Предполагаемый объем сбрасываемой воды (150 т.м.3) не окажет воздействия на уровень воды в Волге, но, учитывая возможное нахождение на льду ниже по течению людей, может стать причиной нештатных ситуаций.

– Мы обращаем внимание горожан, что на территории города действует запрет выхода на лед. А в период с 23 по 28 декабря, когда Рыбинский гидроузел будет проводить испытания, нахождение в нижнем бьефе, в частности рыбаков, может быть смертельно опасно. Из-за регулярного сброса воды лед станет непрочным, будет ломаться, сходить вниз по течению, – рассказал начальник ПСО города Рыбинска Александр Слюсаренко.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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