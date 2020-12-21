 

Хакеры ГРУ, атаковавшие правительство США, забывали отключить вебкамеру

21.12.2020, 13:07, Разное
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Американская контрразведка смогла в течение суток идентифицировать четверых российских хакеров, которые пытались взломать серверы государственных служб США. Это удалось сделать благодаря вебкамерам, которые россияне забывали отключать.

«Всякий раз, когда начиналась атака на наши серверы, мы могли видеть на своих экранах мужчин с сосредоточенными лицами, которые переговаривались между собой, обильно сдабривая речь русскими ругательствами», — заявил на пресс-конференции глава ФБР США Кристофер Рэй.

Воспользовавшись одним из популярных сервисов распознавания лиц, контрразведчики нашли страницы четверых из подозреваемых в сети «Одноклассники». В профилях не было указано место работы, однако все они состояли в группе «Служу Отечеству в в/ч 26165». Именно эту часть называют «гнездом хакеров ГРУ». Затем, уплатив 300 рублей администратору группы «Взлом страничек в «Одноклассниках», агенты ФБР получили номера телефонов хакеров. Они обзвонили их всех, и, представившись сотрудниками наградного отдела Минобороны, попросили срочно отправить по электронной почте послужной список и основные достижения по службе, якобы для представления к государственным наградам. Через час в распоряжении ФБР оказались сведения, которые помогли раскрыть 43 известных хакерских атаки и более ста, неизвестных до этого дня.

На днях ФБР планирует направить подозреваемым приглашения на конференцию по компьютерной безопасности в Вашингтоне, где их и арестуют.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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