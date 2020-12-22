 

Офицером ФСБ, с которым разговаривал Навальный, оказался пранкер Лексус

22.12.2020, 13:17, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Федеральная служба безопасности опубликовала личные данные офицера, с которым видеоблогер Алексей Навальный смог пообщаться от имени представителя Совбеза РФ.

Им оказался 33-летний москвич Алексей Столяров, более известный как пранкер Лексус.

Один из сотрудников томского ФБК решил подшутить над своим начальством, вписав телефон пранкера в список телефонов сотрудников службы наружного наблюдения ФСБ, следивших за Навальным. Блогер начал обзванивать номера в этом списке от имени представителя главы Совбеза РФ и задавать вопросы об отравлении.

Единственным, кто ему ответил, оказался пранкер Лексус, который разговаривал с Навальным более 30 минут и впоследствии опубликовал этот разговор на сайте prank.ru. Спустя сутки Столяров рассказал о том, как разыграл Навального, в своём Telegram-канале.

– Я думал, что Навальный очень острожный человек и его трудно разыграть. Однако оказалось, что он такой же наивный, как и другие европейские политики. Он более получаса слушал мой рассказ о том, как ФСБ якобы насыпала ему в трусы «Новичка», и даже не понял, что говорит с пранкером. Алексею советую в следующий раз быть внимательнее и выяснять, говорит ли он на самом деле с тем человеком, с которым нужно, — сказал Алексей Столяров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / 5 необъяснимых поступков диктаторов

03.07 / Белорусский политик: У Лукашенко нет другого выбора, кроме как пойти на поклон к Путину

11.12 / «Я на реабилитации»: Дочь Любови Успенской лечится в Америке

26.11 / Пиррова победа. Смогут ли притереться русские с турками в Азербайджане и зажить мирно?

23.10 / Мнение: Ротенберг и ВТБ нагибают Ямал?

19.12 / Судебная система против народа России

14.11 / Ранние признаки гипертонического криза можно распознать по изменениям в лице

29.11 / Россия готовит замену сидящем на штыках Лукашенко

10.12 / Ученые: Люди с бронхиальной астмой реже заражаются COVID-19

25.08 / Что может грозить Лукашенко за передачу оружия 15-летнему сыну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска