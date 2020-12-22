Офицером ФСБ, с которым разговаривал Навальный, оказался пранкер Лексус

22.12.2020, 13:17, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Федеральная служба безопасности опубликовала личные данные офицера, с которым видеоблогер Алексей Навальный смог пообщаться от имени представителя Совбеза РФ.

Им оказался 33-летний москвич Алексей Столяров, более известный как пранкер Лексус.

Один из сотрудников томского ФБК решил подшутить над своим начальством, вписав телефон пранкера в список телефонов сотрудников службы наружного наблюдения ФСБ, следивших за Навальным. Блогер начал обзванивать номера в этом списке от имени представителя главы Совбеза РФ и задавать вопросы об отравлении.

Единственным, кто ему ответил, оказался пранкер Лексус, который разговаривал с Навальным более 30 минут и впоследствии опубликовал этот разговор на сайте prank.ru. Спустя сутки Столяров рассказал о том, как разыграл Навального, в своём Telegram-канале.

– Я думал, что Навальный очень острожный человек и его трудно разыграть. Однако оказалось, что он такой же наивный, как и другие европейские политики. Он более получаса слушал мой рассказ о том, как ФСБ якобы насыпала ему в трусы «Новичка», и даже не понял, что говорит с пранкером. Алексею советую в следующий раз быть внимательнее и выяснять, говорит ли он на самом деле с тем человеком, с которым нужно, — сказал Алексей Столяров.