Рыбинск. Криминальная хроника с 14 по 20 декабря

21.12.2020, 9:47, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Кража металлического дверей с территории предприятия

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестные лица проникли на территорию одного из предприятий в п. Каменники и похитили металлические изделия. Ущерб составил около 6,5 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлены двое подозреваемых в хищении – местные жители 1986 г.р. и 1988 г.р., которые обнаружили на территории предприятия металлическую дверную коробку с дверью, и пытались похитить ее. Однако, успев загрузить в прицеп металлическую дверь, были замечены охраной предприятия и поторопились скрыться.

Подозреваемыми даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично изъято, ущерб возмещен в полном объеме. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции установили подозреваемую в краже из магазина

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что, у сотрудницы магазина пропал сотовый телефон. Сумма ущерба составила 9 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая, жительница микрорайона Веретье 1969 г.р. Подозреваемой даны признательные показания, женщина пояснила, что зашла в магазин, обнаружила оставленный сотовый телефон без присмотра на подоконнике, забрала аппарат и скрылась. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Веретье и сообщил о том, что обнаружил пропажу денежных средств с банковской карты.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый неработающий местный житель 2002 г.р., который воспользовавшись найденной им банковской картой, оставленной в банкомате, которая оборудована чипом бесконтактного способа оплаты, осуществил покупки в различных магазинах города на сумму около 4 тыс. рублей, а затем выкинул ее. Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Кража металлолома с территории предприятия

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестные лица проникли на территорию одного из предприятий в п. Каменники и из строительного вагончика похитили металлические изделия. Ущерб составил около 9,5 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в хищении – местный житель 1975 г.р. Подозреваемыми даны признательные показания, мужчина похитил металлолом и сдал в пункт приема.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В Рыбинске установлена подозреваемая в краже денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Веретье и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств с банковской карты.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлена подозреваемая жительница г. Рыбинска 1993 г.р., которая воспользовавшись найденной ею на улице Бр. Орловых банковской картой, которая оборудована чипом бесконтактного способа оплаты, осуществила покупки в различных магазинах города на сумму около 3 тыс. рублей. Подозреваемой даны признательные показания. Банковская карта изъята. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В Рыбинске возбуждены уголовные дела о серии краж люков водопроводных колодцев

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило несколько сообщений о кражах металлических крышек люков водопроводных колодцев. В ходе проведенной проверки участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый.

В ходе предварительного расследования установлено, что неработающий житель микрорайона Переборы совершал хищения металлических крышек люков, которые впоследствии сдавал в пункты приема металлолома, а полученные от продажи деньги тратил по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

Кражи крышек от канализационных люков совершаются в основном для последующей перепродажи в качестве металлолома. Люди, осуществляющие хищения крышек от канализационных люков, как правило, не задумываются о том, что открытые люки представляют значительную опасность для водителей и пешеходов.

В Рыбинске полицейскими раскрыта серия краж из магазинов

Ранее в полицию г. Рыбинска поступили заявления о том, что из сетевых магазинов совершены кражи товара.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлена личность подозреваемого, им оказался ранее привлекавшийся к ответственности житель г. Рыбинска 1998 г.р., который из торговых залов похищал продукты питания.

В отношении подозреваемого возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).

По всем фактам подозреваемым даны признательные показания, ведется дознание.

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, – наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Напоминаем, вызвать полицию можно, набрав номер «02», с сотового – «102».

Уважаемые жители г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района!

23 декабря 2020 года в период с 16-00 до 17-00 часов состоится «прямая линия» с начальником МУ МВД России «Рыбинское» Олегом Анатольевичем Егоровым.

По телефону (4855) 24-26-01 Вы сможете задать свои вопросы, которые не удается решить в различных подразделениях МУ МВД России «Рыбинское».

Высказать свои замечания и пожелания о работе полиции и о состоянии правопорядка на территории г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района.