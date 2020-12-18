Под бородой у оборотня или Крестный дед

18.12.2020, 10:47, Разное

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Все мы привыкли считать, что новогодние подарки появляются по волшебству, стоит лишь написать письмо Деду Морозу и положить в морозильник. Однако на самом деле каждый подарок оплачивается из нашего с вами кармана, то есть из кармана налогоплательщиков!

Вы удивлены? А подумайте сами: как персонаж, не имеющий трудовой книжки и даже не зарегистрированный как самозанятый может сыпать подарками направо и налево?!

Догадались, о ком речь? Конечно, о милом Дедушке Морозе, которого мы любим и знаем с самого детства. Но, оказывается, знаем мы его недостаточно!

Вы никогда не задумывались, откуда у него тулупы от Армани, борода из редчайшей и дорогущей пергидрольной норки, валенки, свалянные из шерсти гренландского овцебыка, обсидиановый посох с изумрудным набалдашником?

А кто оплачивает дорогостоящие выводы из запоя, ежегодные пересадки печени вследствие того, что дедушка неумеренно пьёт опять-таки на деньги налогоплательщиков?

И кто содержит его внучку, которая, как оказалось, учится в Ельском университете и жить в России, судя по всему, не собирается, разве что приезжать в декабре на новогодний «чёс»?

* * *

Заглянув в Интернет, мы с удивлением обнаружили, что только официальных резиденций у Деда Мороза больше десятка: Великий Устюг, Кемерово, Тобольск, Казань и т. д. Причём все резиденции построены за государственный счёт.

К сожалению, не удалось определить площади земельных участков. Все они, видимо, в целях конспирации засыпаны снегом вместе с границами. При этом все попытки съемок с квадрокоптеров заканчивались тем, что охрана сбивала их снежками.

Однако сбить нас с толку никому не удалось. Отправившись за границу, мы выяснили, что, оказывается, недвижимость Деда мороза разбросана по всему миру! Чтобы особо не заморачиваться Дед называет свои апартаменты примерно одинаково: в Италии это вилла Гранде Устюгго, в Германии дворец Нойе Гроссе Устюген, во Франции замок Гран Устюгаль и тому подобное.

Кроме того, на каждом из Фонарских островов, на каждом пляже за Дедом Морозом зарезервирован круглосуточно оплаченный лежак. Узнать этот лежак легко: на нём всегда лежат огромные красные трусы с белой опушкой. Не верите? А вы съездите сами на Фонары и проверьте! А потом напишите жалобу генеральному прокурору Птичке.

* * *

Впрочем, прокуратуре это не интересно. Так же как и то, что наш персонаж владеет крупными виноградинками в количестве двадцати штук, привольно раскинувшимися на тарелке в его холодильнике.

Зато у нас возник законный вопрос, а на законные ли деньги приобретается всё это несметное богатство?

И вот тут-то начинается самое любопытное! Известно ли вам, что ваших детей поздравляет не настоящий Дед Мороз? Да, да, друзья! Дедушка Мороз расширил свой семейный бизнес на всю Россию. Многочисленные внучки и братья (зачастую неродные) поздравляют россиян буквально во всех городах и сёлах. Такая вот семейная франшиза, всячески поддерживаемая коррумпированными властями. Крупные чиновники, безусловно, имеют здесь немалый интерес: они исправно получают подарки, поздравления и добрые пожелания каждый божий год!

А кто же одевает и обувает всю эту бородатую армию? А вот кто! Предприятие по производству посохов для Деда Мороза принадлежит его двоюродному брату, Геннадию Сидорову, тулупы шьёт ателье, собственником которого является его племянник по отцовской линии, а сани делает тюнинговое предприятие его свекра Сани. Сани, кстати, вытачиваются Саней из новёхоньких шестисотых мерседесов.

Тот же Саня контролирует развоз по вызовам молоденьких снегурочек для пьяных компаний. Этот снегуросутенёр давно наложил руку на посиневшие лобки сопливых жриц новогодней любви. Мы ещё к нему вернёмся, а пока идём дальше.

В 2019 году предприниматель Д. Мороз получил государственную субсидию на строительство ледовых городков по всей стране. И что же он сделал? Правильно, получил деньги и тут же заморозил-застудил все стройки до единой!

Отдельного расследования заслуживает то, за какие деньги закупается морковь для охраняющих Деда снеговиков-силовиков. Носы явно гнилые и закуплены явно по завышенным ценам.

А услуги по транспортировке многотонных елей? А перевозка малотоннажных ёлочек в огромных фурах? Про систему «Дедморон» слыхали? Никто не слыхал, а одна только эта система приносит ИП Сычугов Ашот Герасимович до 500 млрд рублей за декабрь ежегодно!

Вы спросите: «Кто такой Сычугов?» Мы это обязательно это выясним, а пока лучше скажите нам: какой Новый год без шампанского? Правильно, никакой. И Дед Мороз уже давно это понял. В самой печени Франции, в апеласьоне Шампань Дед Мороз прикупил несколько винных домов: «Сестра Вмерло», «Бабуся Мердо», «Вдова Хрюшо», «Капитан Крюко» и другие. Всё это мы, хочешь не хочешь, но скоро будем вынуждены пить!

* * *

Думаете, это всё? Ничуть. Дедушке мало, дедушка только вошёл во вкус! Оказывается, он уже давно наладил контакты с Боливией, Панамой, Колумбией. И круглый год тянутся белые многотонные айсберги под управлением забавных пингвинов от Южной Америки через всю Атлантику в неприметный северный порт Мородедово. А из чего эти айсберги — из белоснежного снега или из чего другого белоснежного, сие покрыто бородой ушлого дедушки.

Известно зато, куда этот отмороженный жулик (или, если угодно, отморожулик) прячет лишние бешеные деньги. Неучтённый кэш вывозится аэросанями и размещается на Новосибирских островах (море Лаптевых), где тупо инвестируется в лёд. Об этом стало известно, когда пьяные хакеры на атомном ледоколе «Олигарх Сечин» взломали прибрежный лёд на острове Стыдёный и выловили из воды более двух миллионов ещё царских рублей.

* * *

А сейчас мы удивим вас ещё больше. Лет пятнадцать назад Дед Мороз уверовал. Нет, в себя он верил всегда, а тут уверовал сразу в нескольких богов. Верующий дед стал частым гостем на Афоне, у Стены Плача, в мечети Аль-Акса, в Лхасе… И естественно, возле каждого культового места он купил себе апартаменты. А в Ватикане для него была построена специальная Капелла дель Морро, в которой он принимает Папу, сажает его к себе на колени и притворяется Санта-Клаусом.

Но хочется предупредить наивного Папу: Дед Мороз – не тот, в кого следует верить. Вот лишь один факт. Каждый год каждое чукотское стойбище отдает Деду Морозу самую красивую олениху. А ездит он при этом из года в года на одних и тех же оленях. Как используются оленихи, Дедуля? И не пора ли узнать об этом омбудсмену по делам олених?

* * *

Впрочем, мы уверены: даже после этих шокирующих разоблачений Деду Морозу всё сойдёт с рукавиц. Власть и суеверие повязаны круговой позёмкой и являются звеньями одной гирлянды. Прокуратура смотрит на беззаконие сквозь пальцы, а хотелось бы, чтобы сквозь решётку. А потому, друзья, давайте зададим себе простой вопрос: а случайно ли однояйцевое сходство аббревиатур «ДМ» у Деда Мороза и нашего дорогого премьер-министра?

Красная бурда