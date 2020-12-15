Программа праздника «Нашествие Дедов Морозов – 950»

15.12.2020, 21:21, Эксклюзив

Теги: Выходной, Праздник, Сарказм

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию традиционный праздник пройдет в новом режиме.

Главная тема праздника – предстоящий юбилей «950-летие муниципального образования городской округ Рыбинск». Все мероприятия пройдут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

19 декабря 2020 года. Программа праздника:

9:00 – 10:00 Регистрация участников

Все участники «НаШествия» регистрируются в местах прибытия с предоставлением справки о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Те, кто не имеют справку будут обязаны сдать экспресс-тест на Covid-19 (платно).

10:00 – 18:00 Праздничная ярмарка во всех микрорайонах города

В продаже новогодние медицинские маски и перчатки, костюмы химзащиты, респираторы и противогазы. Весь товар сертифицирован.

10:00 – 11:30 Научно-практическая конференция «Дед Мороз и его роль в 950-летней истории Рыбинска». Часть I Вступительная

11:30 – 12:00 Инструктаж, выдача маршрутных листов

На данных этапах необходим образ, костюм и грим Деда Мороза и/или Снегурочки. Обязательно иметь с собой средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

12:00 – 13:00 Кофе -брейк

Пронос алкогольных напитков в термосах категорически запрещен. Чай, кофе и бутерброды просьба иметь свои.

12:00 – 16:00 Кулинарная ярмарка «Заморозь!»

Конкурс лучших шеф-поваров Рыбинска на акватории Волги по приготовлению макарон по-флотски (без мяса, с подсолнечным маслом и сахаром).

13:00 – 15:30 Конкурсная программа. Награждение

По результатам конкурсных выступлений участникам выдаются сертификаты: «Лучшая новогодняя игровая программа», «Лучший Дед Мороз и Снегурочка», «Лучший костюм Дед Мороза» и «Лучший костюм Снегурочки», а также дополнительные специальные призы.

Участниками могут стать работники культурно-досуговых, санаторно-курортных учреждений, школ, учреждений дополнительного и дошкольного образования, частные лица, приславшие в оргкомитет заявку.

Взымается регистрационный сбор – 500 рублей.

15:30 – 16:00 Построение на «НаШествие»

Зарегистрированные участники будут доставлены до локальных точек сбора общественным транспортом. Стоимость проезда – по утвержденным тарифам. Действуют льготы и проездные.

16:00 – 17:00 «НаШествие»

Участники непрошедшие регистрацию, а также непрошедшие освидетельствование на состояние алкогольного опьянения к «НаШествию» не допускаются. Проверка будет осуществляться в местах сбора.

17:00 – 18:00 Праздничные мероприятия

Работа локальных площадок: Выступление у стола «А ну-ка Дедушки!» (продолжительность показа не более 5 минут). Выступление у шеста «Расскажи Снегурочка, где была?» (продолжительность показа не более 15 минут). Новогодняя игровая программа должна быть подготовленная заранее.

Конкурсы «Забавы в валенках и босиком».

18:00 – 18:05 «Елочка зажгись!» онлайн

Прямая трансляция будет вестись из бани мэра города.

18:05 – 18:15 «Праздничный фейерверк» онлайн

Прямая трансляция будет вестись с дачи мэра города.

18:15 – 19:00 Кофе -брейк «У елочки»

Пронос алкогольных напитков рекомендуется. Чай, кофе и бутерброды по желанию.

19:00 – 21:00 Научно-практическая конференция «Дед Мороз и его роль в 950-летней истории Рыбинска». Часть II Прощальная

21:00 – 21:15 Заключительное благодарственное слово мэра Рыбинска

21:15 – 22:00 Круглый стол «Дед Мороз и его Снегурочки»

Вручение всем участникам, выдержавшим праздничное «НаШествие», памятных сувениров «НаПосошок». Стриптиз (продолжительность показа не более 5 минут).

22:00 – 23:00 Праздничная дискотека «Под елочкой»