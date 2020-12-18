Оттепель закончилась, но морозов не ждите

18.12.2020, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Потепление до плюсовых значений в центрально-европейской части России надолго не задержалось. Уже к выходным температура вернется к отрицательным значениям.

Теплый и влажный воздух атлантического происхождения, пришедший в регион с циклоном «Шанталь» продолжит свой путь на восток, открывая дорогу более холодным воздушным массам, отмечают метеорологи.

В ближайшие дни атмосферное давление вновь начнет расти, а вблизи ЦФО вновь обоснуется антициклон. Заметных снегопадов не предвидится, но по ночам опять вернутся небольшие морозы, а днем в основном ожидается «слабый минус».

В Москве 19-20 декабря -3 … -5 градусов, в Ярославле до -7, а вот в Санкт-Петербурге задержится атлантическая погода – будет от 0 до +3 градусов.

В начале следующей недели характер погоды не изменится – температура останется отрицательной, но морозов не ожидается. Даже ночью, местами не ниже -10 градусов.

Атмосферное давление в выходные 755-763 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 19 декабря было в 1994 году: -30,0 градуса. А в это день прошлого года на улице было тепло: +5,1 градуса.