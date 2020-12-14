Внимание, выход на лед запрещен!

14.12.2020, 17:16, Новости

Теги: Безопасность, Водохранилище, Волга

Рыбинские спасатели напоминают, что на территории города действует запрет выхода на лед реки Волга, Шексна и Черемуха и за городом – на акваторию Рыбинского водохранилища.

Об опасности подобных действий напоминают информационные аншлаги, также спасатели проводят рейды по водным объектам.

– Количество рыбаков-любителей не уменьшается. Также появились родители с детьми и дети без присмотра, которые подвергают себя смертельной опасности ради красивых селфи и видео. Не стоит рисковать жизнью, в этом году уже зафиксированы четыре случая гибели людей на территории Ярославской области, – сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС.

По информации спасателей, толщина образовавшего льда на водоемах не позволяет говорить о его прочности. В черте города на Волге она составляет 3-5 см у берега и далее – открытая вода, на море толщина льда порядка 10 см. С приходом циклона и повышением температуры воздуха текстура льда разрушается. Он становится хрупким и может проломиться под тяжестью веса человека.

О действии запрета выхода на лед напоминают информационные аншлаги. Ими обозначено 22 потенциально опасных места в городской черте. В ходе рейдов спасатели проводят разъяснительную работу с рыбаками и любителями экстремальных видов отдыха.

За минувшие выходные составлено два протокола об административных правонарушениях на любителей зимней рыбалки. В прошлом сезоне за подобные правонарушения к административной ответственности привлечено 33 человека.