Рыбинск. Криминальная хроника с 7 по 13 декабря

14.12.2020, 9:04, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске полицейскими раскрыто мошенничество, совершенное под предлогом снятия «порчи»

В полицию Рыбинска с заявлением о мошенничестве обратилась женщина 1954 г.р. Установлено, что заявительница, находясь на остановке общественного транспорта «Соборная площадь», обратила внимание на двух незнакомых женщин. Пенсионерка услышала, как одна из них утверждала, что на нее наложена порча и это грозит заявительнице серьезными проблемами со здоровьем. В ходе общения одна из женщин убедила заявительницу, провести «ритуал» снятия порчи, по месту жительства пенсионерки. После проведенного сеанса «целительница» оценила свои услуги в 150 тыс. рублей, при этом утверждая, что оплата должна осуществиться полностью, иначе порча вернется.

В течение нескольких дней заявительница оформила кредиты и займы на общую сумму более 100 тысяч рублей, которые передала «целительнице». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая – не работающая, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности жительница Вологодской области 1974 г.р.

Подозреваемая дала признательные показания. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Похищенное частично возвращено потерпевшей.

Полиция предупреждает! Чтобы избежать подобных неприятностей, не вступайте в общение с незнакомыми людьми, какими бы безобидными они Вам ни казались. Не соглашайтесь, если Вам предлагают погадать или обещают снять порчу. Профессиональные мошенницы – хорошие психологи. Они умело входят в доверие к людям. Знайте об этом и будьте осторожны. Не останавливайтесь на окрик. Если вам заглядывают в глаза, постарайтесь отвести взгляд в сторону. Не стесняйтесь показаться невежливыми и недружелюбными. Вызвать полицию можно, позвонив по телефону «02», с сотового “102”.

Житель Рыбинска лишился крупной суммы денег с банковского счета

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1990 г.р. и сообщил о том, что ему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированных операций по счету заявителя, убедила оформить кредит, после чего снять денежные средства и внести на указанные ею телефонные номера. Что заявитель и сделал. Ущерб составил 250 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

Полиция обращается к гражданам – будьте осторожны! На территории Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка». Мошенники представляются сотрудниками финансовой организации и убеждают гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил:

По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

Не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.

Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах.

Сотрудники Банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

В Рыбинске полицейскими выявлен факт хранения наркотиков

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении местного жителя 1989 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В вечернее время на проходной одного из предприятий города задержан молодой человек в ходе досмотра которого, обнаружен и изъят контейнер, в котором находились 8 свертков с веществом.

В ходе исследования установлено, что изъятое вещество – наркотическое средство «марихуана», весом более 7 гр. Подозреваемым даны признательные показания, мужчина пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления.

Расследование продолжается.

УМВД России по Ярославской области напоминает, что любой гражданин, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может на условиях анонимности сообщить данные сведения в полицию. Звоните по телефону 02, а также по телефону доверия УМВД России по Ярославской области (4852) 73-10-50.

В Рыбинске полицейскими раскрыта серия краж из магазинов

Ранее в полицию г. Рыбинска поступили заявления о том, что из сетевых магазинов совершены кражи товара.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлена личность подозреваемого, им оказался ранее привлекавшийся к ответственности житель г. Рыбинска 1996 г.р., который из торговых залов похищал продукты питания. Общая сумма ущерба от краж составила более 2,5 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены 4 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).

По всем фактам подозреваемым даны признательные показания, ведется дознание.

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, – наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Вызвать полицию можно, набрав номер «02», с сотового – «102».

Кража металлического забора

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестные лица с территории одной из организаций на улице Чкалова похитили металлический забор. Ущерб составил более 47 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в хищении – не работающий, ранее судимый местный житель 1992 г.р., который разобрал металлический забор, загрузил в арендованную для перевозки автомашину, и сдал в пункт приема металлолома.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к еще одной аналогичной краже металлических изделий.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полиция предупреждает: не впускайте в дом незнакомых людей

В МУ МВД России «Рыбинское» обратилась женщина 1937 г.р. с заявлением о краже денежных средств в сумме 60 тыс. руб. Пенсионерка пояснила, что впустила в квартиру, под предлогом продажи меда, неизвестную женщину, которая воспользовалась моментом и похитила денежные средства. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемую. Ведется расследование.

Полиция предупреждает – уважаемые пенсионеры, будьте осторожны! Не вступайте в общение с незнакомыми людьми, не впускайте их в свой дом. Велика вероятность того, что «гости» могут оказаться мошенниками, совершить кражу, другие преступления.

Никогда не покупайте «с рук» какие-либо продукты, вещи, лекарства, бытовые или медицинские приборы (они, как правило, не являются лечебными и пользы для здоровья принести не могут, а иногда и просто могут быть опасными в использовании). Приобретая что-либо «с рук», вы рискуете быть обманутыми!

Помните социальные работники не приходят без предупреждения, никакого обмена денег не проводится.

Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом – сообщайте в полицию по телефону 02, с сотового 102. Не будьте доверчивыми.

Житель Рыбинска лишился крупной суммы денег с банковского счета

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района 1988 г.р. и сообщила о том, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированных операций по счету заявителя получили сведения о реквизитах карты и убедили оформить кредит через мобильное приложение. После чего с карты заявителя произошло списание денежных средств в сумме около 95 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.