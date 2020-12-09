#елочкаумри против #елочкаживи

09.12.2020, 17:23, Новости

Теги: Администрация, Добряков, Общество, Экология

Жители Ярославской области могут принять участие в природоохранной акции «Елочка живи!», которая проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Цель проекта – сберечь растения. Вместо того чтобы рубить хвойные деревья, можно украсить растущие рядом с офисом, домом, детским садом или школой, а также сделать поделку в виде елочки из подручных материалов. Участники акции могут размещать в социальных сетях фото- и видеоматериалы с украшенными новогодними красавицами и поделками с хештегом #елочкаживи, сообщила пресс-служба правительства региона.

И произошло это буквально через три дня после скандальной выпиловки ели в рыбинском мкрн Кировский.

Напомним, на Красной площади Рыбинска была установлена «живая» ель. Однако вскоре местные жители опознали в нём дерево, которое раньше росло в их микрорайоне. Рыбинцы предположили, что власти таким образом «сэкономили» деньги.

Жители возмутились, что ради красоты в центре города вырубаются живые деревья на окраинах.

– В этом году дерево срубили, т.к. у него поврежден ствол. В древесину проникла инфекция, образовалась полость. Впоследствии это привело бы к увяданию дерева, – прокомментировала вчера ситуацию пресс-служба городской администрации.

– Дерево на пустующем участке, который готовится для торгов, в любом случае пошло бы под снос, – написал сегодня в социальных сетях глава Рыбинска Денис Добряков. – Да, это могло случиться чуть позже, но утилизация неизбежна.

Правда хештегом #елочкаумри он свой пост не пометил.

– Сохранение лесных ресурсов – задача общая, – считает заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. – Акция «Елочка, живи!» – отличный вариант вовлечения людей всех возрастов в процесс охраны природы. Важно, что самое активное участие в проекте принимают дети, и у них формируется ответственное отношение к вопросам экологии.

В течение декабря в рамках акции «Елочка, живи!» воспитанники школьных лесничеств и волонтеры проводят разъяснительную работу с населением, направленную против вырубки хвойных деревьев. Вместе с общественными лесными инспекторами учащиеся в различных форматах рассказывают о важности бережного отношения к природе.

Мероприятия проходят во всех муниципальных районах. Но Рыбинск в их число не входит.