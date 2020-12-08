Ели компенсируют посадками

08.12.2020, 17:17, Эксклюзив

Теги: Администрация, Благоустройство, Бюджет, Сарказм

Скандал с вырубкой ели в мкрн Ягутка получил неожиданное продолжение – в микрорайоне проведут «компенсационные» посадки.

– Мы понимаем жителей района, и, как всегда, пойдем им навстречу, – сообщил представитель МАУ «Рыбинскгорзенхоз». – Сразу после Нового года ели, сейчас растущие напротив здания мэрии, будут пересажены на улицу Нефтяников взамен опор освещения.

Как пояснил чиновник, такое решение вызвано тремя причинами – они все равно повреждены местными грызунами, это позволит сэкономить на электроэнергии при исполнении энергосервисного контракта (все-таки 305,6 млн рублей заплатят из бюджета) на окраине города и также упростит украшение вновь посаженных елей праздничными гирляндами. Кроме того, подчеркнули в мэрии Рыбинска, со следующего года центральной площадкой новогодних гуляний станет ул. Нефтяников – на Красной площади останутся только торговые лотки.

– Опоры и фонари разумеется никуда не пропадут, они будут установлены в качестве дополнительного освещения в исторической части города, – отметил собеседник ryb.ru.

Что касается территории у здания на ул. Рабочая, то здесь будет произведено комплексное благоустройство: появятся натуральные топиари из можжевельника в форме 12-метровых рыбок, а живых рыбок заселят в новый пруд с плоскостным фонтаном, который обустроят по соседству.

– В отличие от пруда в Карякинском парке, в нем будет можно заниматься любительской рыбной ловлей, – добавил чиновник.

Правда воспользоваться этим правом смогут не все. Предполагается, что вход в зеленую зону будет открыт только для муниципальных служащих и почетных гостей мэра.

– Рыбинцы должны подойти к этому с пониманием, благоустройство такой большой территории требует определенных затрат, и мы не можем допустить сюда местных вандалов, – пояснил представитель заказчика, и напомнил: – Знаете, посадки бывают не только компенсационными.

Все работы предполагается завершить к 950-летию муниципального округа. Разработчиком проектно-сметной документации и подрядчиком станет известная и хорошо зарекомендовавшая себя в Ярославле компания «ЕКС Групп».

Стоимость благоустройства определят на закрытых торгах в одном из ресторанов города.