Все еще выше нормы

27.11.2020, 7:01, Погода

Теги: Выходные, Погода

При норме среднемесячной температуры ноября -2,4 градуса, фактическая температура месяца по данным наблюдений составила +1,9. То есть, отклонение от нормы: +3,8 градусов.

В выходные центрально-европейский регион России будет находиться под влиянием циклона, который движется в южном направлении от Карелии на запад ЦФО по периферии обширного антициклона, усиливающемся на востоке.

27 ноября его центр остановится между Санкт-Петербургом и Москвой. Атмосферное давление понизится, погода будет облачная, с осадками и небольшим суточным ходом. В течение суток она будет изменяться от -1 до +2 градусов.

28 ноября циклон с большими скоростями проследует на юг и уже в субботу приблизится к столице Украины.

В выходные его влияние на погоду в ЦФО уменьшится, атмосферное давление вновь начнет расти, в облаках появятся прояснения, но небольшие осадки еще сохранятся. Неизменной останется и температура, в течение суток она будет колебаться от -1 до +2 градусов.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но немного похолодает – температура понизится до -3 градусов.

Атмосферное давление в выходные 748-755 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 5 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 29 ноября было в 1984 году: -26,1 градуса. А 28 ноября 1969 года на улице было тепло: +10,6 градусов.