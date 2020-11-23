Рыбинск. Криминальная хроника с 16 по 22 ноября

23.11.2020, 9:19, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Житель Рыбинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в одну из городских больниц с телесными повреждениями был госпитализирован мужчина 1954 г.р. Сотрудниками полиции установлен подозреваемый не работающий житель г. Рыбинска 1963 г.р.

Установлены обстоятельства совершения преступления — подозреваемый, после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, вскипятил чайник и позвал второго пить чай. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый вскипятил в чайнике вместо воды растительное масло. После этого возникла ссора, в ходе которой, подозреваемый нанес телесные повреждения своему знакомому, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемым даны признательные показания. Ведется следствие.

В соответствии с ч. 1 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

В Рыбинске сотрудниками ИДПС ГИБДД остановлен автомобиль «Форд» под управлением мужчины 1991 г.р., находившимся в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортным средством.

В этот же день в Рыбинском районе инспекторами ИДПС ГИБДД был выявлен еще один аналогичный факт, житель Тутаевского района 1987 г.р. управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ранее привлекавшийся к ответственности.

В отношении водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Кража металлических изделий с земельного участка

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что неизвестные лица с земельного участка расположенного в микрорайоне Ягутка похитили металлические изделия. Ущерб составил 3400 рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый не работающий житель микрорайона Копаево 1984 г.р., который похитил металлические изделия с участка, а затем сдал в пункт приема металлолома. Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Рыбинскими полицейскими раскрыта кража металлических изделий со склада

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что с предприятия г. Рыбинска неизвестные лица похитили металлические изделия весом 961 кг. Ущерб составил сумму около 30 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые – двое мужчин 1988 г.р., которые являются сотрудниками данного ООО.

Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что за несколько дней, частями выносили металлические изделия и вывозили на собственном транспорте, а впоследствии сдавали в пункт приема металлолома через третьих лиц.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ (Кража). Ущерб подозреваемыми возмещен в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в пункте проката

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Веретье и сообщила о том, что не знакомый мужчина путем обмана завладел принадлежащим ей электросамокатом. Ущерб составил 28 тыс. руб.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлено, что заявитель владеет пунктом проката. Мужчина арендовал электросамокат на час. В назначенное время электросамокат возвращен не был.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый не работающий, ранее судимый мужчина 1980 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что электросамокат, после того, как покатался, оставил без присмотра и ушел за алкоголем и сигаретами в магазин, а вернувшись, его не обнаружил.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ предусмотрено максимальное наказание лишение свободы на срок до двух лет.

Жительница Рыбинска лишились крупной суммы денег с банковского счета

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств со счета заявителя, убедили ее снять денежные средства, находящиеся на счету в сумме 592 тыс. рублей. Затем, выполняя указания «лжеработников» банка, внесла их на указанные счета несколькими транзакциями. Ущерб составил 592 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

На данный момент на территории Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка». Мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил:

По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

Не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.

Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах.

Сотрудники Банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Уклонение от надзора

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений) в отношении жителя Рыбинского района 1991 г.р., освободившегося из мест лишения свободы. Уклоняясь от административного надзора, мужчина самовольно, без уважительной причины покинул адрес избранного места жительства. Им даны признательные показания.

За неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства или пребывания в определенный администрацией исправительного учреждения срок, а равно самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, пребывания или фактического нахождения, совершенные в целях уклонения от административного надзора – наказываются обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.