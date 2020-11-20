Снег пришел, встречайте

20.11.2020, 7:00, Погода

Теги: Выходные, Погода

Первая половина ноября побаловала центрально-европейскую часть России экстремальным теплом и только во второй половине месяца погода вернулась в привычные рамки предзимья.

Метеорологическая зима, когда среднесуточная температура воздуха становится ниже 0 градусов, наступила почти на неделю позже положенного – 16 ноября. А вот снегом начнёт заносить землю, наоборот, на неделю раньше средней климатической даты формирования устойчивого снежного покрова, которая приходится на конец ноября.

В эти выходные с запада подойдет атмосферный фронт с волнами, который время от времени и будет засыпать землю снегом, мокрым снегом. Причем, даже в дневные часы снежный покров не успеет растаять. Так что, если еще остались автомобилисты на летней резине, советуем «переобуться»!

21-22 ноября в Москве и Ярославле ожидается от 0 до -2 градусов, в Санкт-Петербурге – от +1 до +4 градусов

В начале следующей недели характер погоды не изменится – температура будет «кружить» около 0 градусов, а вместе с ней будет «кружить» и снег.

Атмосферное давление в выходные 752-744 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 5 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 21 ноября было в 1998 году: -24,0 градуса. А в это день 1963 года на улице было тепло: +8,7 градуса.