Рыбинск. Криминальная хроника с 9 по 15 ноября

16.11.2020, 9:21, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудники полиции установили подозреваемого в грабежах в торговом зале магазина

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из торгового зала магазина расположенного в микрорайоне Веретье г. Рыбинска мужчина открыто похитил 2 бутылки спиртного и попытался скрыться, но ему помешали работники торгового зала. Сумма ущерба составила более 2000 рублей.

Установлен подозреваемый – местный житель 1998 г.р. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3, ст. 30, частью 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж). Похищенное изъято.

В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена его причастность к совершению аналогичного преступления в этом же магазине ранее.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, находясь в магазине, воспользовался ситуацией, похитил спиртное и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Житель Рыбинска подозревается в краже спортивного инвентаря из спортивного зала

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный, через окно, отжав решетку, проник в спортивный зал, расположенный в микрорайоне Зачеремушный, откуда похитил 31 диск для штанги и 6 гирь. Ущерб от кражи составил около 57 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи – ранее судимый житель микрорайона Веретье 1976 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что проник в спортзал, похитил инвентарь и сдал в пункт приема металлолома. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Сотрудниками полиции раскрыта кража денег из машины

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил, что из барсетки, находящейся в его автомашине, похищены денежные средства в сумме 7 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции в ходе проверки установлены обстоятельства совершения преступления и подозреваемый.

Установлено, что заявитель в дневное время подвозил двоих мужчин. Водитель ненадолго вышел из автомобиля, и пока он отсутствовал в салоне автомобиля, один из мужчин похитил деньги.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый – неработающий житель г. Пошехонье 1983 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что находясь в салоне автомашины, похитил деньги из чужого портмоне.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

Расследование продолжается.

Жительница Рыбинска лишились крупной суммы денег с банковского счета

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств со счета заявителя, убедили ее снять денежные средства, находящиеся на счету вклада в сумме 700 тыс. рублей. Затем, выполняя указания «лжеработников» банка, внесла на указанные ими номера телефонов несколькими транзакциями деньги в сумме 660 тыс. рублей. Ущерб составил 660 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

В результате конфликта 35-летней женщине причинен легкий вред здоровью

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления неработающий житель г. Рыбинска 1986 г.р., который в ходе ссоры нанес травму головы знакомой.

Подозреваемым даны признательные показания.

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) предусмотрено наказание в виде – обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Причинение вреда здоровью средней степени тяжести

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1. ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) в отношении жителя Рыбинского района 1997 г.р.

Установлено, что подозреваемый в вечернее время, находясь на стадионе одной из деревень Рыбинского района, нанес телесные повреждения молодому человеку 2002 г.р., причинив вред здоровью средней степени тяжести.

Подозреваемым даны признательные показания, пояснил, что преступление совершил в ходе возникшего конфликта.

В соответствии с ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) предусмотрено наказание в виде – ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет.

Жительница Рыбинска лишились крупной суммы денег с банковского счета

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств со счета заявителя, убедили ее снять денежные средства, находящиеся на счету вклада. Затем, выполняя указания «лжеработников» банка, внесла на указанный им расчетный счет деньги в сумме 150 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

Полиция напоминает:

На данный момент на территории Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка». Мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил:

По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

Не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.

Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах.

Сотрудники Банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.