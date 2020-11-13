Каскад Верхневолжских участвует в акции «Книжки в подарок»
 

Каскад Верхневолжских участвует в акции «Книжки в подарок»

13.11.2020, 9:14, Новости
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В рамках благотворительной акции «Книжки в подарок», которую ежегодно проводит Группа РусГидро, гидроэнергетики Каскада Верхневолжских ГЭС передали в детские учреждения Углича, Рыбинска и Ярославля новые наборы иллюстрированных тактильных книг для слабовидящих детей.

Каждый год гидроэнергетики дарят детям с нарушениями зрения специальные книги, чтобы оказать малышам эмоциональную поддержку, помочь в социальной адаптации, подарить радость разностороннего познания мира и общения со сверстниками с нормальным зрением. Угличский детский сад «Теремок», детский сад № 10 Рыбинска и Ярославская областная специальная библиотека для обслуживания инвалидов по зрению регулярно получают в подарок от Каскада Верхневолжских ГЭС лучшие из развивающих книжек, способных привить малышам с нарушением зрения любовь к чтению и стремление к познанию.

Цветные иллюстрированные рельефные книги созданы благотворительным общественным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», эти книги позволяют развивать зрительные возможности, познакомиться с цветом, формой, величиной и объемом предметов.

Дарение новых наборов книг маленьким слабовидящим детям традиционно проходит 13 ноября и приурочено к международному Дню слепых и Всемирному дню доброты.

В рамках реализации Программы благотворительности РусГидро совместно с Фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» с 2007 года проводит акцию «Книжки в подарок», в ходе которой в специализированные учреждения для слабовидящих детей передаются развивающие и обучающие наборы книг. Издания не поступают в продажу, распространяются только бесплатно и адресно.

За время участия в акции «Книжки в подарок» ПАО «РусГидро» было передано более 2000 комплектов рельефных книг в детские сады, школы-интернаты, библиотеки от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского.

Наталья Иванова,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»



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