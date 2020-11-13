Погода на грани зимы

13.11.2020, 6:51, Погода

Теги: Выходные, Погода

В ближайшие выходные в центрально-европейской части России местами возможны небольшие осадки и гололедица, а в начале следующей недели температура ночью может опускаться до -8 градусов.

Пришло то осеннее время, когда антициклоны перестали быть безоговорочно солнечными – когда-то облака будут полностью затягивать небо, когда-то будут и прояснения, местами будут возможны туманы. Тем не менее, значения средней суточной температуры до конца недели будут превышать климатическую норму почти на 2 градуса.

В ЦФО температура воздуха существенно понизилась, хотя зима регион пока не торопится – погодные условия в средней полосе Европейской России будет определять небольшой циклон – пройдут небольшие осадки. В остальные дни продолжат доминировать антициклоны, и вероятность осадков будет незначительной.

14-15 ноября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле днем до +2 градусов, ночью не ниже -1.

В начале следующей недели станет холоднее на 2-3 градуса. Осадков не ожидается, но по ночам ждите заморозки.

Атмосферное давление в выходные 758-756 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 3 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 15 ноября было в 1983 году: -21,7 градуса. А в это день 2010 года на улице было тепло: +8,9 градуса.