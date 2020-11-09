Рыбинск. Криминальная хроника со 2 по 8 ноября

09.11.2020, 8:17, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась пенсионерка жительница поселка Каменники и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств со счета в сумме 75 тыс. рублей.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый неработающий местный житель 1992 г.р., проживающий по соседству, который воспользовался сотовым телефоном пенсионерки, переданным ему для настройки, осуществил перевод денег на свою карту, посредством мобильного банковского приложения.

Подозреваемым даны признательные показания, пояснил, что похищенные денежные средства в сумме 75 тыс. рублей потратил.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Установлен подозреваемый в совершении хищения телефона

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска и сообщила о краже телефона. В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что заявительница находилась в аптеке на ул. 50 лет ВЛКСМ, оставив телефон без присмотра. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, не работающий, ранее судимый местный житель 1987 г.р.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что воспользовался ситуацией и похитил чужое имущество, оставленное без присмотра. Расследование продолжается.

Полиция напоминает:

Будьте внимательны – не оставляйте свое имущество без присмотра, даже ненадолго. Оставленные личные вещи становятся легкой наживой для злоумышленников.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Полиция напоминает: сотрудники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 72-летняя пенсионерка и сообщила о том, что неизвестные лица обманным путем похитили денежные средства — по телефону ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка. Под предлогом необходимости отмены «подозрительной» операции со счетом заявительницы, «лжеработница» банка завладела сведениями о реквизитах ее банковской карты. В результате чего пенсионерка лишилась денежных средств в сумме 24 тысяч рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают:

— Нигде не указывайте ваш пин-код банковской карты. И никому его не сообщайте, даже если вам представились сотрудником безопасности банка. Храните эти 4 цифры лишь в собственной памяти или под кодовым именем в мобильном.

— Никому не говорите трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты.

— Если денег на карте много, можно установить лимит на единовременное снятие либо на дневной оборот. При необходимости увеличить их не составит труда.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним.

Житель Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В ночное время в микрорайоне Веретье сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Тойота» под управлением жителя г. Рыбинска 1970 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже был привлечен к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в Рыбинске

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1949 г.р. и сообщила о том, что неизвестные обманным путем завладели денежными средствами. Заявительнице по телефону позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы Роспотребнадзора и пояснил, что ей положен к выдаче сертификат на компенсацию в сумме 450 тыс. рублей, за некачественные лекарственные препараты. Затем поступили звонки от женщин, которые представились финансистом и ревизором и убедили перевести в качестве комиссии за получение сертификата денежные средства в сумме 644 тыс. рублей, что заявительница и сделала.

В настоящее время проводятся следственные оперативные мероприятия, устанавливаются лица причастные к совершению данного преступления. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что преступники используют различные схемы обмана доверчивых граждан, одна из которых, под предлогом неких компенсационных выплат. Мошенники могут представляться сотрудниками различных структур, в т.ч. финансовых учреждений, правоохранительных органов и т.п., Основная цель мошенников под любым предлогом – заставить гражданина передать свои денежные средства добровольно. Будьте внимательны и осторожны.

Мошенники могут использовать подменные номера.

В случае с телефонным мошенничеством неприятность проще предотвратить, просто положив трубку.

Никогда не выполняйте указаний неизвестных лиц по телефону, кем бы они представлялись, не озвучивайте конфиденциальную информацию о банковских картах, кодах.

Никогда не переводите, не передавайте денежные средства незнакомым лицам, какие бы предлоги они не называли.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в покушении на угон автомобиля

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ, ч. 1 ст. 166 УК РФ о покушении на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г.Рыбинска и сообщил о том, что в ночное время неизвестный проник в его автомобиль «Грейт Вол», оставленный без присмотра у дома по пр. Мира и пытался совершить угон.

Сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого – житель микрорайона Пребрежный 2001 г.р., который ранее попадал в поле зрения сотрудников полиции.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что проник в автомобиль, чтобы совершить угон, но завести не смог.

В соответствии с ч. 1ст. 166 УК РФ предусмотрено максимальное наказание

лишения свободы на срок до пяти лет.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража бытовой техники из квартиры

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Веретье и сообщила о том, что из квартиры при неизвестных обстоятельствах пропал холодильник и стиральная машина. Ущерб от кражи заявительница оценила на сумму 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены двое подозреваемых не работающих, ранее судимых местных жителей 1984 г.р. и 1991 г.р. Установлено, что ранее они были знакомы с потерпевшей, воспользовались имевшимся у них ключом от чужой квартиры. Подозреваемыми даны признательные показания, пояснили, похитив бытовую технику, продали ее, деньги потратили на личные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом подозреваемому мужчине 1984 г.р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.