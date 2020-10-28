Едем на дачу осенью
 

Едем на дачу осенью

28.10.2020, 12:40, Рекомендуем
Теги: ,

Полезные советы: что взять с собой для комфортного отдыха

Согласно опросам в соцсетях, загородное жилье стало оптимальным местом для проведения времени на самоизоляции. Учитывая последние обстоятельства, многие жители нашего города вновь уезжают на дачи и в домики в деревнях, где планируют провести ближайшие недели.

Это подтверждает и статистика Tele2. С середины сентября абоненты увеличили спрос на интернет в пригороде. До этого подобные показатели фиксировали в компании только летом, в период ограничений. Объясняется рост трафика просто: в небольших населенных пунктах мобильная связь стала основным инструментом для организации удаленного рабочего места или учебы.

В Tele2 рассказали, что предвидели повторение событий этой весны, и обновили оборудование на тех базовых станциях, где ранее отмечалась высокая активность абонентов. Это позволит обеспечить жителей устойчивым сигналом сети и быстрым интернетом даже в часы пиковых нагрузок. Подобные работы затронули пригород, почти все районные центры, традиционные места отдыха, популярные автомобильные трассы.

Если с интернетом все ясно – SIM-карта Tele2 наверняка пригодится за городом, то о чем-то еще можно по случайности забыть. Мы составили полезный чек-лист со списком вещей на дачу.

Портативные зарядные устройства, фонари и газовые обогреватели

Бывает так, что из-за сильного ветра или мокрого снега жители небольших населенных пунктов могут на несколько часов остаться без электричества. Чтобы в таких ситуациях была возможность зарядить севший смартфон, возьмите на дачу внешние аккумуляторы для гаджетов.

Также пригодятся фонари на батарейках и грелки. А особенно продвинутые жители могут приобрести специальные обогреватели, которые работают от компактных газовых баллонов. При отсутствии электричества вы точно останетесь на связи и в тепле.

Аптечка

Вроде очевидная вещь, но многие не уделяют сбору аптечки должного внимания. Помимо лекарств, которые вы принимаете регулярно – от головной боли, хронических заболеваний и т.д., позаботьтесь о средства на случай травм: бинтов, пластырей, мазей, капель для промывания глаз. Также хорошо взять с собой препараты первой помощи: от пищевых отравлений, боли в сердце. Ну и не забудьте про тонометр.

А если без помощи доктора совсем не обойтись, можно обратиться в дистанционный сервис «ТелеМед» и получить консультацию по телефону. К слову, приобрести подписку на сервис на выгодных условиях также можно в салоне связи Tele2.

Запасы с большим сроком годности

Консервы, чай и кофе еще никогда не были лишними как на даче, так и в любой жизненной ситуации. С их помощью вы как минимум высвободите себе несколько вечеров от готовки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Предпринимателям рассказали, как можно снизить затраты в кризис

16.10 / Зима накинет свой покров

13.10 / Простые советы для каждого, которые принесут пользу экологии

09.10 / Погода с прояснениями

07.10 / Три полезных совета, которые помогут сэкономить этой осенью

02.10 / Интернет-активность старшего поколения теперь не уступает 30-летним

02.10 / Сухо и тепло

30.09 / Рыбинцы могут удвоить гигабайты при покупке на «Маркете Tele2»

29.09 / Технология 5G поможет выявлять больных COVID-19

25.09 / Tele2 запустила портал о здоровом образе жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска