Рыбинск. Криминальная хроника с 19 по 25 октября

26.10.2020, 9:43, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

50-летний житель г. Рыбинска подозревается в совершении серии краж крышек ливневой канализации

Участковым уполномоченным полиции МУ МВД России «Рыбинское» в ходе работы в жилом секторе по подозрению в совершении краж крышек люков ливневой канализации установлен подозреваемый житель г. Рыбинска 1969 г.р.

Мужчиной даны признательные показания, он пояснил сотрудника полиции, что снимал крышки в основном в вечернее время, а затем на машине перевозил их и сдавал в пункт по приему металлолома. Вырученные денежные средства потратил. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Общий ущерб, причиненный городскому хозяйству, составил более 56 тысяч рублей.

Кражи крышек от канализационных люков совершаются в основном для последующей перепродажи в качестве металлолома. Люди, осуществляющие хищения крышек люков ливневой канализации, как правило, не задумываются о том, что открытые люки представляют значительную опасность для водителей и пешеходов. При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с мобильного «102».

Ранее судимый житель Рыбинска подозревается в квартирной краже

В полицию поступило заявление о том, что из комнаты коммунальной квартиры совершена кража. Ущерб от кражи заявительница оценила на сумму 12 тысяч рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый – ранее судимый житель г. Рыбинска 1977 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что находясь в подъезде дома на улице Рапова, обнаружил, что входная дверь в одну из квартир не заперта, открытой оказалась и дверь в одну из комнат. Воспользовавшись тем, что в квартире никого не было, т.к. хозяйка комнаты ненадолго отлучилась , похитил ноутбук, сотовый телефон и декоративную косметику, после чего скрылся с места происшествия. Похищенное изъято.

По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Житель Рыбинска похитил рельсы, чтобы сдать их в металлолом

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в районе ул. Танкистов неизвестные лица похитили 30 метров рельсов с подъездного железнодорожного пути, который в настоящее время не используется по своему назначению. Ущерб составил более 15 тысяч рублей. Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления житель г. Рыбинска 1971 г.р., которым даны признательные показания, пояснил, что похищенные рельсы планировал сдать в пункт приема металлолома. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража).

Похищенное изъято, расследование продолжается.

Житель Рыбинского района подозревается в краже

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи из хозпостройки – ранее судимый житель Рыбинского района 1993 г.р.

Ранее в полицию поступило заявление жителя г. Рыбинска о том, что неизвестные лица, сломав навесной замок, проникли в его хозяйственную постройку, расположенную на территории Заволжского микрорайона и похитили 20 метров медного провода и спирали из нихрома, общим весом около 30 кг. Ущерб от кражи составил более 15 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемым даны признательные показания, похищенное сдал в пункт приема металлолома. Расследование продолжается.

28–летний житель Рыбинска ограбил магазин, но вскоре был задержан сотрудниками полиции

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). Ранее в дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь в торгово-развлекательном центре на ул. Бабушкина из отдела спортивных товаров открыто похитил две куртки, после чего скрылся с места происшествия.

Ущерб составил около 6,5 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления – житель микрорайона Волжский 1992 г.р. Дав признательные показания, молодой человек пояснил, что похищенные куртки продал, а денежные средства потратил. Расследование продолжается.

В соответствии с ч.1 ст. 161 УК РФ грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, – наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении квартирной кражи

Ранее в полицию поступило заявление местного жителя о том, что из квартиры неизвестным совершена кража. Ущерб от кражи заявитель оценил на сумму более 66 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый – ранее судимый житель г. Рыбинска 1981 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания. Сотрудникам полиции он пояснил, что накануне познакомился с заявителем у магазина, они пришли к нему в гости, где совместно распивали спиртные напитки, затем ушел. Спустя некоторое время решил вернуться, но обнаружил, что дверь не заперта, а в квартире никого нет. Воспользовавшись ситуацией похитил ноутбук, планшет и сотовый телефон в квартире нового знакомого и скрылся. Похищенные вещи продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас, как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

Возбуждено уголовное дело факту умышленного повреждения чужого имущества

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества).

Ранее в Рыбинске дежурную часть полиции обратился 69-летний житель микрорайона Волжский и сообщил о том, что в ночное время неизвестный разбил стекла, повредил профиль оконной конструкции балкона его квартиры. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Полицейскими установлен подозреваемый местный житель 2001 г.р., который пояснил, что повредил имущество заявителя из-за личных неприязненных отношений.

В соответствии с ч. 1 ст. 167 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет.