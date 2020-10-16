Зима накинет свой покров
 

Зима накинет свой покров

16.10.2020, 6:47, Погода
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На смену антициклону, который долгое время обеспечивал почти летнюю погоду в центрально-европейской част России пришел циклонический вихрь из Европы.

Уже в пятницу, в тыловой части циклона, пришло заметное похолодание и дожди. Дальнейшее похолодание ожидается в субботу, местами заморозки и даже первый снег.

Так что изменения в погоде будут существенными: от теплой, которая была характерна для сентября, до настоящей октябрьской с температурой на 1-2 градуса ниже нормы…

17-18 октября в Москве похолодает до +5 градусов днем и +3 ночью. В Санкт-Петербурге и Ярославле будет на пару градусов ниже.

По предварительному прогнозу метеорологов на следующей неделе улучшения погоды ждать не стоит – будет холодно (+2 … +5 градусов), с осадками виде мокрого снега.

Атмосферное давление в выходные 744-740 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 6 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 18 октября было в 1977 году: -11,7 градуса. А в это день 1967 года на улице было «лето»: +17,5 градуса.



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