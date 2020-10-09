Погода с прояснениями

09.10.2020, 6:42, Погода

Теги: Выходные, Погода

Облачные поля над центрально-европейским регионом России стали предвестниками перемены погоды в ближайшие дни.

Виновники – атмосферные фронты с Атлантики, активизировавшие свою деятельность на северо-западе страны и принесшие с собой небольшие дожди.

Так что погода в предстоящие выходные будет неустойчивой, но по-прежнему теплой (примерно на 5 градусов выше нормы).

В Москве 10-11 октября днем до +16 градусов, ночью не ниже 7 тепла. В Санкт-Петербурге и Ярославле будет на пару градусов прохладней.

Впрочем, блокирующий антициклон сдаваться не собирается. В начале следующей недели будет преобладать облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. А температура окажется лишь на пару градусов ниже, чем в выходные дни.

Атмосферное давление в выходные 756-754 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым теплым 10 октября было в 2003 году: +18,1 градуса. А в это день 1971 года на улице была «зима»: -5,4 градуса.