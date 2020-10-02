Сухо и тепло

02.10.2020, 6:57, Погода

Теги: Выходные, Погода

Блокирующий антициклон, порадовавший жителей центрально-европейской части России практически летней погодой, еще задержится.

В целом, завершившийся сентябрь был солнечным и достаточно теплым. Его средняя температура на 2-3 градуса превысила климатическую норму.

И по предварительному прогнозу метеорологов, характер погоды не измениться не только в выходные, но и до конца следующей рабочей недели.

3-4 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в дневные часы ожидается до 20 градусов тепла, ночью около +10 (октябрь все же).

Но синоптики предупреждают – резкое похолодание настигнет жителей центра России 10 октября. Начиная с этого дня воздух будет на максимуме прогреваться всего до +7 … +10 градусов, нередкими станут сильные дожди – регион накроет арктический атмосферный фронт, означающий, что климатическое лето в этом году больше не вернётся.

Атмосферное давление в первые выходные октября 756-758 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.