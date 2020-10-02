Сухо и тепло
 

Сухо и тепло

02.10.2020, 6:57, Погода
Теги: ,

Блокирующий антициклон, порадовавший жителей центрально-европейской части России практически летней погодой, еще задержится.

В целом, завершившийся сентябрь был солнечным и достаточно теплым. Его средняя температура на 2-3 градуса превысила климатическую норму.

И по предварительному прогнозу метеорологов, характер погоды не измениться не только в выходные, но и до конца следующей рабочей недели.

3-4 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в дневные часы ожидается до 20 градусов тепла, ночью около +10 (октябрь все же).

Но синоптики предупреждают – резкое похолодание настигнет жителей центра России 10 октября. Начиная с этого дня воздух будет на максимуме прогреваться всего до +7 … +10 градусов, нередкими станут сильные дожди – регион накроет арктический атмосферный фронт, означающий, что климатическое лето в этом году больше не вернётся.

Атмосферное давление в первые выходные октября 756-758 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Почти как летом

14.09 / Погода и коронавирус включат отопление

11.09 / Фестиваль Рыбинское небо пройдет во второй раз

03.09 / Защита растений с помощью пестицидов и агрохимикатов Syngenta®

28.08 / Тепло и будет теплее

26.08 / Где и как производят арманьяк

21.08 / Лето возвращается на выходные

14.08 / Тепло вернется в выходные

07.08 / Тепло и сухо

02.08 / Праздники без масок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска