Рыбинск. Криминальная хроника с 21 по 27 сентября

28.09.2020, 10:01, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Полиция призывает граждан быть бдительными!

На данный момент на территории Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка». Мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил:

По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

Не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.

Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах.

Сотрудники Банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику органов внутренних дел

Ранее сотрудниками ДПС ГИБДД была остановлена автомашина под управлением местного жителя, не имеющего права управления транспортным средством. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.1 ст 12.7 КоАП РФ, водитель несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, передал сотрудникам ДПС ГИБДД в качестве взятки денежные средства в размере 2000 рублей. Полицейские незамедлительно сообщили об этом в дежурную часть, факт покушения на дачу взятки был задокументирован.

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3.ст.30,ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) в отношении жителя г. Рыбинска.

Напоминаем, что во всех патрульных автомобилях Госавтоинспекции в штатном режиме установлены видеорегистраторы, позволяющие фиксировать действия сотрудников ДПС ГИБДД с участниками дорожного движения. Экипажи ДПС обязаны нести службу и проводить все административные процедуры с участниками дорожного движения только в зоне действия видеорегистраторов. В соответствии с действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность не только за получение взятки, но и за дачу взятки.

Если вам предлагают взятку или провоцируют на получение взятки, а также, если вас вынудили или вынуждают дать взятку, сообщите об этом в правоохранительные органы. Вы будете освобождены от уголовной ответственности, а лица, предлагающие взятку или вымогающие ее, понесут заслуженное наказание. Телефоны МУ МВД России « Рыбинское»: 02; 21-00-11

Причинение вреда здоровью средней степени тяжести

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2.ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) в отношении жителя г. Рыбинска 1968 г.р.

Установлено, что в коридоре коммунальной квартиры по месту жительства, используя биту, нанес удары мужчине 1986 г.р., причинив вред здоровью средней степени тяжести.

Подозреваемым даны признательные показания, пояснил, что преступление совершил из ревности – вернулся домой в ночное время, заметил сожительницу в комнате соседа.

В соответствии с ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) предусмотрено наказание в виде – лишения свободы на срок до пяти лет.

В Рыбинске установлен подозреваемый в мошенничестве

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о хищении сотового телефона у жителя г. Рыбинска, стоимостью около 3,5 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлены обстоятельства совершения преступления – после совместного распития спиртных напитков со знакомым, тот попросил у заявителя телефон для совершения звонка, после чего не вернул. Установлен подозреваемый в совершении преступления, житель микрорайона Заволжье 1980 г.р.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

Грабеж в магазине

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от работников продуктового магазина о совершенном грабеже. Неизвестный молодой человек, набрав товары в корзину, проследовал мимо рассчетно-кассовой зоны и скрылся.

Личность подозреваемого в совершении данного преступления установлена сотрудниками полиции.

В отношении ранее судимого жителя микрорайона Северный 1985 г.р., отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ. Расследование продолжается.

В Рыбинске раскрыта кража ноутбука

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что из квартиры при неизвестных обстоятельствах пропал ноутбук. Ущерб от кражи заявитель оценила на сумму около 15 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый – ранее судимый, не работающий житель микрорайона Волжский 1985 г.р. Дав признательные показания, мужчина пояснил, что находясь в гостях, после совместного распития спиртного, воспользовавшись удобным моментом, похитил ноутбук. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Сотрудники полиции установили подозреваемых в краже автомашины

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил о том, что с территории гаражно-строительного кооператива похищена принадлежащая ему автомашина Волга – 3102. Ущерб составил 120 т.р.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены двое подозреваемых местных жителей, которыми даны признательные показания. Отбуксировав автомашину к другому гаражу, разобрали на запасные части для продажи.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.