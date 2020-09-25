Почти как летом

25.09.2020, 7:04, Погода

Теги: Выходные, Погода

Центр европейской части России в ближайшие выходные ожидает теплая и солнечная погода.

Погодные условия будут определяться западной периферией азорского антициклона, центр которого обоснуется над Уралом, а гребень его распространится до Белого моря.

Влияние блокирующего антициклона продолжится до конца сентября, отмечают метеорологи.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле 26-27 сентября в дневные часы воздух будет прогреваться до +23 градусов, но ночью влияние осени проявится – столбик термометра не превысит отметки в 12 градусов тепла, а местами будет всего 7.

В начале следующей недели характер погоды немного изменится – станет прохладней, появятся облака, но осадки не ожидаются.

Атмосферное давление в выходные 750-753 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, до 5 метров в секунду.

В Рыбинске самым теплым 26 сентября было в 2015 году: +25,6 градуса. А в это день 1976 года была зима: -4,0 градуса…