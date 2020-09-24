Голосование за проекты которых нет

24.09.2020, 17:08, Новости

Теги: Администрация, Благоустройство, Бюджет, Муниципальный совет, Общество

Основная причина, по которой делают благоустройство общественных территорий не так, как было нарисовано на проектах, за которые голосовали жители Рыбинска и не в той очередности, банальна – отсутствие проектно-сметной документации.

Представители администрации города рассказали муниципальным депутатам о ходе реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!». Вопрос инициировал Владимир Пахарев, который был (мягко сказано) удивлен тем, что реконструкцию бульвара Победы отложили в пользу объектов, получивших гораздо меньше голосов в ходе выборов президента России.

Напомним, за благоустройство бульвара Победы проголосовали 5011 человек (6 место), Комсомольской площади – 3848 голосов (8 место), Волжского парка (Парк ХХII Съезда КПСС) – 1955 человек (14 место). Последние два будут делать в следующем году, а бульвар неизвестно когда.

– В этом году сроки подачи документов в Проектный офис были радикально сдвинуты – мы должны были их подать еще до августа месяца (ранее в декабре), – пояснила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ.

По ее словам, для того чтобы сделать бульвар победы, необходимо было сделать «серьезную проектно-сметную документацию», а на ее разработку денег в бюджете нет.

Более того, Алексей Рябченков сказал, что в этом году, когда голосовали за поправки в Конституцию и снова за «Решаем вместе!», правительство Ярославской области предложило вообще все объекты из списка переголосовать заново.

То есть, можно предположить, что в 2021 году, когда будут выбирать депутатов госдумы, рыбинцы снова будут голосовать за общественные места для благоустройства и очередность вновь изменится.

Олег Леонтьев рассказал, что жители (во всяком случае их часть) очень удивились, а кто-то, наверное, остался и недоволен, что парковую зону на улице Волочаевской сделали совсем не так, как было нарисовано на проекте для голосования.

– Мы голосовали за одно, а получили немножко другое. И у них получается разочарование и негативное отношение к проекту «Решаем вместе!», – добавил депутат.

– В первый раз такое слышу, у всех только позитив, – удивилась Олеся Минеева.

Кроме того, по ее словам, «доработка» (изменения) проекта была согласованна «бывшим депутатом, нынешним сотрудником администрации, активным общественным деятелем» Валентином Журавлевым со всеми старостами домами и общественниками района.

– Именно этот проект парка, который сегодня получился – это плод деятельности и желаний жителей, – добавила директор департамента.

– По поводу Журавлева, сейчас «общественный деятель» сейчас не популярная специализация, сейчас более популярна «блогер», – вставил ремарку Александр Сивков, вероятно намекая на своего коллегу по совету Олега Леонтьева.

Впрочем, и чиновник, и депутаты, сошлись в одном – конечно лучше делать в той очередности и так, как хотят жители. Тем более вчера премьер-министр Михаил Мишустин сказал об инициативных проектах:

– Предлагая их, жители муниципалитетов сами решают, какие вопросы местного значения будут приоритетными, и непосредственно участвуют в реализации проектов, направленных на создание комфортной среды для жизни в их городе.

Жаль, только в жизни все по-другому – даже сегодня, депутаты так и не смогли принять какого-либо решения по этому вопросу.