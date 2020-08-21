«Решаем вместе!» без вас

21.08.2020, 11:46, Главное

Теги: Администрация, Благоустройство, Бюджет, Выборы, Муниципальный совет, Общество

В администрации Рыбинска пересмотрели свои обещания и программу благоустройства общественных территорий.

Когда 18 марта 2018 года в Рыбинске голосовали за благоустройство общественных территорий в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» чиновники уверяли горожан – в программу «на ближайшие пять лет будут включены территории, получившие наибольшее количество голосов». Но это оказалось не так.

19 августа, при рассмотрении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на заседании профильной комиссии муниципального совета, Владимир Пахарев обратил внимание, что следующей городской территорией которую планируют благоустроить в 2021 году стал парк на Волжской набережной (участок от Водоканала до ул. Луначарского), а не бульвар Победы (который стоял в очереди и был утвержден в той же программе).

– Мы должны были предоставить документы (ПСД) до 1 августа. Но область изменила условия за месяц до их предоставления, – пояснил Алексей Рябченков, заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству.

По его словам, к этой дате в администрации проектно-сметную документацию не подготовили, но зато нашли эскизный проект 10-летней давности благоустройства Волжской набережной.

– И так как он у нас был в списке для голосования, он у нас прошел, – добавил Алексей Рябченков.

Отметим, за благоустройство бульвара Победы проголосовали 5011 человек (6 место), за благоустройство Волжского парка (Парк ХХII Съезда КПСС) – 1955 человек (14 место).

– А что теперь объяснять людям, которые голосовали за бульвар Победы? – задался риторическим вопросом депутат. Кроме того, Владимир Пахарев обратил внимание, что стоимость благоустройства Волжского парка обойдется гораздо дороже, чем бульвара Победы (2,5 млн рублей).

Впрочем, зам главы усомнился в стоимости работ, так как весь бульвар насыщен разного рода коммуникациями (электрическими сетями, ливневками и т.д.) и напомнил, что проекта благоустройства не делали.

Напомним, в бюллетень для голосования были включены «16 парков, скверов, площадей и других городских зон отдыха. Все они прошли первый этап отбора, который был проведен с помощью интернет-опроса и анкетирования. В них приняли участие около 50 000 жителей Рыбинска. В итоге из 32 территорий отобрали 16».

Итоговый рейтинг общественных территорий по проекту «Решаем вместе!»:

1. Благоустройство Карякинского парка – 16945 голосов,

2. Благоустройство сквера, ул. Черняховского – Желябова – 7375 голосов,

3. Благоустройство площадки в районе общеобразовательных учреждений 18/28 – 6973 голосов,

4. Благоустройство парковой зоны, ул. Волочаевская, ул. Юбилейная – 6938 голосов,

5. Благоустройство детского парка «Переборский» – 6047 голосов,

6. Благоустройство бульвара Победы – 5011 голосов,

7. Благоустройство сквера – ул. Приборостроителей, д. 8, ул. Суркова, д. 9 – 4093 голосов,

8. Благоустройство Комсомольской площади – 3848 голосов,

9. Благоустройство площади им. Маршала Жукова – 3734 голосов,

10. Благоустройство парковой зоны у ДК «Слип» – 3511 голосов,

11. Благоустройство парка у ДК «Вымпел» – 2895 голосов,

12. Благоустройство Петровского парка – 2740 голосов,

13. Благоустройство зелёной зоны в районе д. 13А, ул. Боткина – 2221 голосов,

14. Благоустройство Волжского парка (Парк ХХII Съезда КПСС) – 1955 голосов,

15. Крытый манеж ДЮСШ №15 – 1604 голосов,

16. Благоустройство зелёной зоны в районе «Стрелки» – 1094 голосов.