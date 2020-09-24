7 миллионов повышенной опасности

24.09.2020, 14:50, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Муниципальный совет, Общество, Туризм

В штате рыбинского муниципального «Туристко-информационного центра» появятся капитан, капитан-механик, два матроса и, вероятно, кассир. Во всяком случае, этот персонал потребуется чтобы катать отдыхающих на теплоходе 1962 года постройки.

Сегодня, в ходе очередного заседания муниципального совета, директор департамента культуры Марина Воронина рассказала «экономическое обоснование» приобретения теплохода типа «ОМ» для нужд МУК «ТИЦ».

По расчетам департамента теплоход пока рассчитанный на 50 пассажиров, но с дальнейшим переоборудованием на 98, будет ходить 5 месяцев в году (с мая по сентябрь включительно, в любую погоду и даже при затопленном причале), по три раза в неделю (2 поездки в день по 5 и 2 часа).

Стоимость аренды судна составит 12 тысяч рублей час. Для примера, в Ярославле – от 6 до 10 тысяч.

Таким образом, за год теплоход будет зарабатывать более 5 млн рублей. Годовые расходы на его содержание специалисты департамента культуры пока оценили в 4,6 миллиона. Правда, как выяснилось, в затраты попало далеко не все – к примеру, не учли цену швартования у причала, проход шлюзов и ряд требований по безопасности.

– Предлагаю исключить из бюджета 7 млн рублей на приобретение теплохода. Целесообразность этого решения весьма спорная,

– высказал свое мнение Сергей Пресняков.

Напомним, о том, что администрация собралась купить некое судно выяснилось случайно на последнем заседании комиссии по бюджету, так как средства на его приобретение были скрыты в расходах «на реализацию мероприятий по развитию туристической привлекательности».

Тогда же Олег Леонтьев попросил предоставить технико-экономическое обоснование покупки. Сегодня его дали, и даже прокомментировали.

По словам Марины Ворониной, такая услуга будет востребована среди жителей города и туристов, деньги он свои отработает, и вообще очень полезен для развития туристической привлекательности Рыбинска.

– Не планируете ли вы, в целях развития туризма, приобретение автобусов и самолета?

– поинтересовался Владимир Пахарев. При этом напомнив, что прибыльные муниципальные предприятия мы продаем ( «ГорЭлектроСеть» – продали за 225 млн рублей при оценках от 324 до 400 миллионов) или отдаем безвозмездно («ТеплоЭнерго» и «Водоканал»).

Кроме того, депутат напомнил, что обслуживание водного транспорта очень проблематично (лицензирование, обслуживание, зимняя стоянка) и вообще «это не просто транспортное средство, это средство повышенной опасности – не дай бог затонет».

Оказалось, что экскурсионные автобусы давно собирались (услуга очень востребованная) и может даже когда-нибудь купят, а самолет (пусть частный) уже летает.

По словам Марины Ворониной, в штат МУКа (на теплоход) придется взять капитана и капитана-механика, а вот два матроса будут работать только в сезон (первые два зимой будут заниматься обслуживанием судна). Вероятно, потребуется еще и кассир – билеты же пассажирам надо продавать?

Что касается расходов на топливо, швартование и зимнего хранения, эти вопросы пока открыты. Но самое главное – все это будет на самоокупаемости, то есть после покупки и первоначального обслуживания (дооборудования, ремонта, сертификации, страхования, перегона и т.д.) город из бюджета деньги для теплохода ТИЦ больше выделять не будет. Правда откуда возьмет МУК 4,6 млн рублей на первоначальные затраты, осталось загадкой.

Депутаты во все это поверили и изменения в бюджет (в том числе на покупку судна) утвердили.