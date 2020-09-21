Вандалов, исписавших здания в центре Рыбинска, оштрафуют
 

Вандалов, исписавших здания в центре Рыбинска, оштрафуют

21.09.2020, 15:16, Новости
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В Рыбинске устанавливают личности хулиганов, которые испортили фасады зданий в исторической части города в ночь с пятницы на субботу.

Более 10 зданий были испорчены граффити. Помимо фасадов зданий вандалы разрисовали городские стилизованные опоры освещения.

В настоящее время департамент архитектуры и градостроительства работает с собственниками объектов, пострадавших от рук вандалов, для составления индивидуальных обращений в правоохранительные органы.

– Проведем работу, чтобы каждый собственник написал заявление в УВД о том, что фасады испорчены. Также ко всему этому мы собираем материалы и направляем в полицию для установления личностей с последующим привлечением к административной ответственности, – пояснил заместитель главы администрации по безопасности Алексей Старухин.

В соответствии с Законом Ярославской области об административных правонарушениях за подобные действия предполагается наказание в виде штрафа в размере от 500 до 2000 рублей.

Собственники зданий, чьи фасады были испорчены, могут предъявить иск на компенсацию затрат на восстановление повреждений и морального ущерба.

– Мы будем убеждать собственников, чтобы помимо материального ущерба выставляли моральный. Чтобы этим молодым людям подобными вещами никогда больше не хотелось заниматься, – подчеркнул Алексей Старухин.

За испорченное муниципальное имущество – стилизованные под 19 век опоры фонарей и контактной сети – исковые требования также будут предъявлены, отметили в пресс-службе администрации города.



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