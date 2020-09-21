Рыбинск. Криминальная хроника с 14 по 20 сентября

21.09.2020, 9:47, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи – житель г. Рыбинска 1980 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что находясь в магазине, расположенном в микрорайоне Переборы увидел, что пожилая женщина оставила свой кошелек без присмотра. Воспользовавшись ситуацией, незаметно похитил кошелек покупательницы и скрылся. Сумма ущерба, причиненная 74-летней местной жительнице, составила около 70 тыс. рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полиция предупреждает, не оставляйте свое имущество без присмотра даже на короткий промежуток времени, это может стать причиной утраты собственности.

Если имущество все же похитили, сразу же обращайтесь в полицию по телефону 02, с сотового 102.

Житель Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за угрозу убийством

Отделом дознания МУ МВД России МУ МВД России «Рыбинское» в отношении 55-летнего жителя г.Рыбинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Установлено, что он, находясь в подъезде дома на пр. Революции, с молотком в руках, угрожал физической расправой местной жительнице, проживающей по соседству с его матерью. Подозреваемым даны признательные показания. Пояснил, что угрожал из-за личных неприязненных отношений, после ссоры.

В соответствии с ч. 1 ст. 119 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейскими задержан гастролер похитивший у пенсионерки деньги

Ранее в полицию поступило заявление 79-летней местной жительницы о пропаже денежных средств в сумме 111 тыс. рублей.

В ходе проверки полицейскими установлено, что в квартиру к заявительнице в микрорайоне Скоморохова гора пришел неизвестный под предлогом продажи недорогих товаров.

Пенсионерка согласилась приобрести у него машинку для стрижки волос в подарок для сына. После того как покупательница расплатилась, мужчина ушел. Спустя некоторое время, заявительница проверила книгу в шкафу, где хранились сбережения, не обнаружила находившегося там свертка с деньгами и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МД России «Рыбинское» установлен подозреваемый неработающий житель Рязанской области 1997 г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что находясь в квартире, проследил, откуда пенсионерка доставала денежные средства, отвлек ее и похитил сбережения.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично возмещено.

Ведется следствие.

Полиция предупреждает: уважаемые пенсионеры, не открывайте дверь незнакомым людям! Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать вам свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом, сообщайте в полицию. Не будьте излишне доверчивыми.

Полиция просит жителей области поговорить со своими пожилыми родственниками, близкими и предупредить их о возможности совершения таких преступлений, а также рассказать им, как необходимо поступать в подобных случаях. Информацию о людях, совершающих подобные преступления, можно сообщить анонимно по телефону доверия УМВД России по Ярославской области (4852) 73-10-50.

В Рыбинске в отношении мужчины, использовавшего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

В Рыбинске водитель автомобиля «ГАЗ-2747» житель Ивановской области 1988 г.р. при проверке предъявил сотрудникам ДПС ГИБДД водительские права, с признаками подделки. Документ был изъят и направлен на исследование в ЭКЦ УМВД России по Ярославской области. В результате исследования ЭКЦ УМВД установлено, что документ изготовлен с использованием копировально-множительной техники.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).

Мужчиной даны признательные показания. Расследование продолжается.

В соответствии с ч.3. ст. 327 УК РФ предусмотрено наказание ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве двух девочек

18 сентября сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Ярославской области задержан подозреваемый в совершении тяжких преступлений в Рыбинске.

Напомним, 15 сентября в г. Рыбинске в квартире были обнаружены тела несовершеннолетних девочек 2006, 2011 г.р. с признаками насильственной смерти. Следственными органами возбуждены уголовные дела, во взаимодействии с сотрудниками полиции проводились оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Оперативниками в ходе анализа информации определены места возможного появления подозреваемого.

18 сентября сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области при «прочесывании» местности в районе расположения садоводческих товариществ и ГСК городского округа г. Рыбинска задержан подозреваемый, который пытался спрятаться.

На поисковые мероприятия ежедневно было задействовано около 200 сотрудников органов внутренних дел.

Уважаемые жители г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района!

23 сентября 2020 года в период с 16-00 до 17-00 часов состоится «прямая линия» с начальником МУ МВД России «Рыбинское» Вадимом Анатольевичем Ивановым.

По телефону (4855) 24-26-01 Вы сможете задать свои вопросы, которые не удается решить в различных подразделениях МУ МВД России «Рыбинское», а также высказать свои замечания и пожелания о работе полиции и о состоянии правопорядка на территории г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района.