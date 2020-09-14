Рыбинск. Криминальная хроника с 7 по 13 сентября

14.09.2020, 9:50, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Житель Рыбинска сообщил мошеннику реквизиты своих банковских карт и лишился денег

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился 20- летний житель г. Рыбинска и сообщил о том, что неизвестные лица обманным путем похитили денежные средства. В результате проведенной проверки установлено, что заявителю по телефону позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег со счета банковской карты он убедил заявителя перевести свои сбережения на указанную им банковскую карту , а также сообщить ему смс-пароли, после чего у заявителя были сняты деньги в размере около 44 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают:

– Нигде не указывайте ваш пин-код банковской карты. И никому его не сообщайте, даже если вам представились сотрудником безопасности банка. Храните эти 4 цифры лишь в собственной памяти или под кодовым именем в мобильном.

– Никому не говорите трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты.

– Если денег на карте много, можно установить лимит на единовременное снятие либо на дневной оборот. При необходимости увеличить их не составит труда.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи – житель г. Рыбинска 1980 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что находясь в магазине, расположенном в микрорайоне Переборы увидел, что пожилая женщина оставила свой кошелек без присмотра. Воспользовавшись ситуацией, незаметно похитил кошелек покупательницы и скрылся. Сумма ущерба, причиненная 74-летней местной жительнице, составила около 70 тыс. рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полиция предупреждает, не оставляйте свое имущество без присмотра даже на короткий промежуток времени, это может стать причиной утраты собственности.

Если имущество все же похитили, сразу же обращайтесь в полицию по телефону 02, с сотового 102.

В Рыбинске полицией раскрыты кражи велосипедов

В результате оперативно розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража велосипеда.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница с заявлением о том, что из подъезда дома по ул. Герцена был похищен, принадлежащий ей велосипед. Ущерб составил 3,5 тыс. рублей. Сотрудниками полиции установлен подозреваемый – 57-летний уроженец Кировской области, без определенного места жительства.

Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 158 УК РФ «Кража».

Так же раскрыта аналогичная кража из подъезда дома расположенного в микрорайоне Северный, где был похищен велосипед, оставленный без присмотра владельцем на первом этаже. Сумма ущерба составила 7 тыс. рублей.

Полицейскими установлен подозреваемый житель г. Рыбинска 1997 г.р., который пояснил, что похищенный велосипед продал, денежные средства потратил.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ ( кража).

Полиция предупреждает: не оставляйте свое имущество без присмотра!

1. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, особенно в подъездах домов. Домофон на двери подъезда не является надежной защитой.

2. Если все же велосипед приходится оставить, даже на непродолжительное время, то обязательно пристегните его надежным велозамком.

3.Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

4. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

5. Не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям.

6. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку, например, ваш почтовый индекс и номер дома.

Полиция предупреждает: не приобретайте «с рук» по низкой цене велосипед, запчасти, так как велика вероятность того, что они могут быть похищенными и реализовываться после совершения преступлений.

Сотрудник полиции в Рыбинске раскрыли кражу из квартиры

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудниками полиции установлена подозреваемая в совершении данного преступления жительница г. Рыбинска 1991 г.р.

Молодая женщина дала признательные показания и пояснила, что находилась в гостях у знакомого мужчины. После совместного распития спиртных напитков хозяин квартиры уснул. Подозреваемая похитила ноутбук, аудиоколонку и покинула жилое помещение. Имущество было продано малознакомым гражданам, а денежные средства потрачены на приобретение спиртного и продуктов питания. Ущерб от кражи заявитель оценил в 15 тысяч рублей. Расследование продолжается.

Чтобы оградить свое имущество от хищений нужно соблюдайте некоторые простые правила:

– не держите свои телефоны, деньги и ценные вещи в наружных карманах;

– не демонстрируйте мобильники и содержимое своих кошельков в людных местах;

– никогда не приводите в свой дом малознакомых людей;

– если вы отправляетесь в увеселительное заведение, то берите с собой минимум денежных средств и внимательней относитесь к ценным вещам;

– не оставляете открытым ваш автомобиль, даже если выходите на непродолжительное время.

Если в отношении вас все же совершено преступление, не пытайтесь разобраться самостоятельно, и не откладывайте на потом обращение в полицию, т.к. чем быстрее поступит сообщение о преступлении, тем больше шансов вернуть похищенное имущество.

Житель Рыбинского района подозревается в краже

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ ( кража). В полицию с заявлением обратился житель г. Рыбинска и сообщил, что неизвестные лица проникли в его хозяйственную постройку и похитили различное имущество на сумму более 11 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении преступления – местный житель 1985 г.р., которым даны признательные показания . Похищенное частично изъято, расследование продолжается.

Подросток подозревается в угоне автомашины

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Подозревается в совершении преступления 17-летний житель Рыбинского района. Дав признательные показания, молодой человек пояснил сотрудникам полиции, что нашел ключи от автомашины «ВАЗ 21099», принадлежащей его знакомому, которые тот накануне обронил.

Имея навыки вождения, подозреваемый решил совершить угон чужой автомашины, чтобы покататься. Разбив боковое стекло, проник в салон, завел машину , но далеко уехать не смог, т.к. машина застряла. После чего он бросил транспортное средство и скрылся. Расследование продолжается.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) –

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.