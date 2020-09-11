Фестиваль Рыбинское небо пройдет во второй раз
 

Фестиваль Рыбинское небо пройдет во второй раз

11.09.2020, 18:31, Объявления
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19 сентября на аэродроме «Южный» состоится фестиваль «Рыбинское небо».

В этом году в связи с ограничениями, связанными с пандемией, фестиваль перенесли с июня на сентябрь. Многопрофильное мероприятие проходит под эгидой ДОСААФ России.

Гостей праздника ждет разнообразная программа – показательные полеты воздушных судов малой авиации и парапланеристов, подъемы на тепловых аэростатах, мастер-класс по укладке парашютов, выступления творческих коллективов Рыбинска.

В рамках фестиваля также пройдут Чемпионат Ярославской области и 2-ой чемпионат города Рыбинска по парашютному спорту на призы В.В. Терешковой.

Добраться на место проведения мероприятия можно на личном автотранспорте (будет организована гостевая стоянка) или автобусными маршрутами №104 «Рыбинск – с. Михайловское» (остановка «Кстово»), №114 «Рыбинск – п. Красная горка» (до входа на аэродром).

Завершится праздник в 18:00. Из-за погодных условий в программу фестиваля могут быть внесены изменения.



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