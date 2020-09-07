Рыбинск. Криминальная хроника с 31 августа по 6 сентября

07.09.2020, 10:42, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

СУ МУ МВД России «Рыбинское» направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы г. Рыбинска

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование уголовного дела о серии мошенничеств.

Обвинение предъявлено ранее судимой жительнице г.Рыбинска 1958 г.р. в совершении трех эпизодов мошенничеств – по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с июня 2017 года по октябрь 2019 года обвиняемая из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием, под предлогом необходимости получения денежных средств на различные выдуманные ею нужды (помощь в лечении знакомого, покупка лекарств, ремонт автомашины, приобретение билетов , похороны и.т.п.), и не имея намерений, а также реальной возможности к возврату денежных средств, получила от своей знакомой 57-летней жительницы г. Рыбинска денежные средства в размере более 3 млн. 800 тыс. рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

Потерпевшая считала обвиняемую подругой и искренне доверяла ей. Обвиняемая зная, что у нее имеются денежные средства, обратилась с просьбой предоставить их в долг, пообещав вернуть с процентами.

Ущерб для потерпевшей является особо крупным, данные денежные средства были накоплены лично ею и от продажи двухкомнатной квартиру.

Также в ходе предварительного следствия установлено, что в период с августа 2017 по декабрь 2017 г. подозреваемая обманным путем завладела денежными средствами , принадлежащими жительнице г. Рыбинска 1992 г.р.( дочери своей знакомой). Обвиняемая умышленно уклонилась от возврата , причинив потерпевшей ущерб в на общую сумму 357 тыс. рублей. В период с марта 2019 года по август 2019 года путем обмана и злоупотребления доверием оформила договоры на денежные займы у мужчины 1986 г.р., причинив ущерб на сумму 820 тысяч рублей. В ходе следствия ущерб в размере 375 тысяч рублей был частично возмещен.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для дальнейшего направления в суд и рассмотрения по существу.

Жительница Рыбинска лишилась крупной суммы денег

В дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обратилась 45-летняя горожанка и сообщила о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее крупную сумму денег. В результате проведенной проверки было установлено, что женщине по телефону позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и под предлогом пресечения подозрительной банковской операции , а также попытки несанкционированного оформления на заявительницу кредита, предложил перевести сбережения на безопасный счет. Сообщив мошеннику конфиденциальную информацию по банковской карте женщина лишилась денежных средств в размере более 46 тысяч рублей. Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ ( кража). Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают:

– Нигде не указывайте ваш пин-код банковской карты. И никому его не сообщайте, даже если вам представились сотрудником безопасности банка. Храните эти 4 цифры лишь в собственной памяти или под кодовым именем в мобильном.

– Никому не говорите трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты.

– Если денег на карте много, можно установить лимит на единовременное снятие либо на дневной оборот. При необходимости увеличить их не составит труда.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним.

Жительница Рыбинска подозревается в краже из квартиры

Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). В совершении преступления подозревается ранее судимая жительница г. Рыбинска 1978 г.р.

Дав признательные показания, женщина пояснила, что находилась в гостях у малознакомого мужчины в микрорайоне Северный. Когда хозяин квартиры вышел из комнаты, она забрала у него телевизор и две банки с медом, после чего скрылась с места происшествия. Заявитель оценил причиненный ему ущерб на сумму около 28 тысяч рублей. Похищенный телевизор изъят, а мед подозреваемая успела продать. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении краж из домов-дач

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что в его дачный дом, расположенный в садоводческом товариществе, проник неизвестный. Заявитель, заметив это, запер дверь, злоумышленник оказался закрытым в доме. На место сразу же прибыли сотрудники полиции, задержали подозреваемого – ранее неоднократного судимого жителя г.Рыбинска 1986 г.р., которым даны признательные показания, он пояснил, что проник в дачный дом в целях совершения кражи. В отношении подозреваемого следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража).

В результате оперативных следственных действий установлена его причастность к совершению еще 16 краж из домов дач.

Как правило, кражи совершались путем свободного доступа, злоумышленник пользовался тем, что граждане, находясь на дачном участке, не запирали двери домов, оставляя при этом денежные средства и сотовые телефоны. Общая сумма ущерба составила около 80-ти тысяч рублей. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Полиция предупреждает:

Находясь на дачном участке, максимально затрудните доступ на участок посторонним. Запирайте двери дома на замок, даже когда находитесь поблизости, исключите возможность проникновения посторонних через окна. Садоводческие товарищества, дачные массивы, по возможности, оборудовать средствами видеофиксации.

Если кража все же произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону “02”. До приезда сотрудников полиции постарайтесь сохранить следы преступления.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) в отношении ранее судимого жителя г. Рыбинска 1983 г.р.

В ходе работы участковым уполномоченным полиции выявлен факт хранения по месту жительства подозреваемым оружия. По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое оружие является самодельной винтовкой, переделанной из пневматической, относится к нарезному однозарядному мелкокалиберному оружию. Подозреваемым даны признательные показания, пояснил сотрудникам полиции , что оружие ему досталось от ранее скончавшегося родственника, он его не сдал и незаконно хранил. Расследование продолжается

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области настоятельно рекомендует гражданам не хранить дома незарегистрованное оружие и боеприпасы к нему, поскольку это может привести к трагическим последствиям.

Также за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 4 лет, а если это деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, то наказание до 6 лет лишения свободы (ст. 222 УК РФ).

На территории Ярославской области проводится операция «Оружие» по добровольной выдаче гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ проводится с 2000 года. Постановлением Губернатора Ярославской области от 14.03.2000 № 171 «О проведении профилактических мероприятий» установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящегося оружия и, боеприпасов, взрывчатых материалов.

Так за добровольную сданную единицу боевого оружия заявитель может получить от 5000 до 8000 рублей; гражданского гладкоствольного оружия до 4000 рублей; за добровольно сданные боеприпасы от 5 до 30 рублей за штуку.

Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сдающий в соответствии с законодательством освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Возбуждено уголовное дело за уклонение от административного надзора

Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Рыбинска 1990 г.р. по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 314.1 УК РФ ( Уклонение от административного надзора). Подозреваемый, дав признательные показания, пояснил, что в июле текущего года самовольно поменял место жительства, чтобы уклониться от административного надзора со стороны сотрудников полиции. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Последний раз отбывал наказание за совершение мошенничества.

В соответствии с ч. 1 ст. 314.1 УК РФ за самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, пребывания или фактического нахождения, совершенные в целях уклонения от административного надзора, -наказываются обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.