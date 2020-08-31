Рыбинск. Криминальная хроника с 24 по 30 августа

31.08.2020, 10:36, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)

Сотрудниками полиции установлен мужчина 1976 г.р., который разбил окно в квартире на первом этаже и совершил поджог шторы. Возгорание было сразу же потушено, пострадавших нет, но причинен материальный ущерб. Установлены обстоятельства совершения преступления – подозреваемый пришел в гости к проживающей в данной квартире женщине, с которой познакомился накануне, они поссорились. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он разбил стекло окна и совершил поджог. Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 2 ст. 167 УК РФ Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путемподжога, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Житель Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении жителя г.Рыбинска 1984 г.р. 24 августа 2020 г. ранним утром на территории Рыбинского муниципального района подозреваемый управлял автомашиной «Ауди 80» в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. Ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения предусмотренного ст. 12.8. КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами. Дознание продолжается.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Житель г. Рыбинска подозревается в мошенничестве

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель с заявлением о мошенничестве – малознакомый обманным путем завладел денежными средствами в сумме 20 тыс. рублей. В ходе проверки установлено, что заявитель неоднократно заказывал в одной торговой точке запчасти к автомобилю. При этом вносил предоплату, но запчасти ему поставлены не были, денежные средства при этом не возвращены. Установлен подозреваемый в совершении преступления житель г. Рыбинска 1980 г.р., владелец торговой точки, которым даны признательные показания.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

В Рыбинске полицией раскрыта кража велосипеда

В дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Переборы с заявлением о том, что неизвестные лица похитили из подъезда по месту жительства, принадлежащий ей велосипед. Ущерб составил 4,5 тыс. рублей.

В результате оперативно розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена 34-летняя подозреваемая, местная жительница, у которой похищенное было изъято. Женщина пояснила, что похищенный велосипед планировала впоследствии подарить родственнику .

Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется расследование.

Полиция предупреждает: не оставляйте свое имущество без присмотра!

1. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, особенно в подъездах домов. Домофон на двери подъезда не является надежной защитой.

2. Если все же велосипед приходится оставить, даже на непродолжительное время, то обязательно пристегните его надежным велозамком.

3.Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

4. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

5. Не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям.

6. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку, например, ваш почтовый индекс и номер дома.

Полиция предупреждает: не приобретайте «с рук» по низкой цене велосипед, запчасти, так как велика вероятность того, что они могут быть похищенными и реализовываться после совершения преступлений.

Сотрудники полиции раскрыли кражу самокатов

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что неизвестные похитили два самоката в подъезде дома расположенного на ул. Герцена Сумма ущерба составила около 9,5 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый житель г. Рыбинска 1979 г.р., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Дав признательные показания, мужчина пояснил, что заметил в подъезде оставленные без присмотра самокаты и решил похитить. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полиция предупреждает: не оставляйте свое имущество без присмотра!

Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед, самокат без присмотра, особенно в подъездах домов. Домофон на двери подъезда не является надежной защитой.

Запомните «особые приметы» вашего самоката, велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку.

Полиция предупреждает: не приобретайте «с рук» по низкой цене самокат, велосипед, запчасти, так как велика вероятность того, что они могут быть похищенными и реализовываться после совершения преступлений.

Житель Рыбинска был задержан на месте преступления

Ранее в дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обратился местный житель и сообщил, что неизвестный проник в его автомашину «ГАЗ» и пытался похитить банковскую карту. На месте преступления был задержан житель микрорайона Переборы 1973 г.р. Дав признательные показания, подозреваемый пояснил, что находясь в районе ул. В. Набережной, увидел оставленную без присмотра автомашину, в салоне которой находилась барсетка. Разбив стекло, достал из сумки банковскую карту, которую планировал использовать в дальнейшем для оплаты своих покупок.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Чтобы избежать подобных преступлений: не оставляйте в автомобиле сумки, документы, банковские карты, аппаратуру, другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников; оставляя автомашину, забирайте с собой все ценное; не оставляйте открытыми окна или двери, включайте сигнализацию, даже если вы выходите из машины ненадолго.