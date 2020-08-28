Тепло и будет теплее
 

Тепло и будет теплее

28.08.2020, 7:07, Погода
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Небольшие дожди и облачная погода ждет жителей центрально-европейского региона России до конца недели. При этом, по прогнозу метеорологов, теплая погода сохранится до начала сентября.

В последние дни августа в погоде в ЦФО происходят существенные изменения, атмосферная циркуляция становится менее устойчивой. Ожидаются заметные колебания атмосферного давления, начинают доминировать атлантические циклоны, в короткие промежутки между которыми будут встраиваться слабо выраженные промежуточные гребни.

В пятницу в регион прибудет циклон с Северного моря, бывший чрезвычайно активный шторм «Френсис», который по пути к центру России стал менее глубоким, но существенно увеличился по площади.

В ночь на субботу циклон станет отходить на северо-восток, существенных осадков при росте давления не предполагается.

Но уже под утро местами начнется дождь, связанный с теплым атмосферным фронтом циклона, который с Северного моря станет перемещаться на Финский залив. Под теплыми воздушными потоками с юга регион окажется днем в воскресенье.

Местами пройдут кратковременные дожди, но среднесуточная температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы.

В Москве к 30 августа дневная температура повысится до +24 градусов. А вот в Санкт-Петербурге и Ярославле будет около 20 тепла.

В начале следующей недели характер погоды в ЦФО не изменится, но дождей станет меньше и ожидается дальнейшее повышение температуры на 3-5 градусов.

Атмосферное давление в выходные 745-750 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым теплым 29 августа было в 1969 году: +30,3 градуса. А в это день 1989 года была почти зима – температура превысила нулевую отметку всего 0,4 градуса.



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