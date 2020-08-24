Рыбинск. Криминальная хроника с 17 по 23 августа

24.08.2020, 11:19, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске возбуждено уголовное дело факту умышленного повреждения чужого имущества

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Ранее в Рыбинске дежурную часть полиции обратился горожанин и сообщил о том, что неизвестные повредили его автомашину «Шевроле Клан», оставленную во дворе дома в микрорайоне Северный. Сумма ущерба составила около 12,5 тысяч рублей. Установлен местный житель 1960 г.р., которым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 1 ст. 167 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Кража денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обратилась 61-летняя горожанка и сообщила о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее деньги. В результате проведенной проверки было установлено, что ей по телефону позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Под предлогом отмены операции по оформлению кредита получил у заявительницы реквизиты ее банковской карты и секретные смс-коды. В результате чего женщина лишилась денежных средств в сумме около 70 тысяч рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают:

– Нигде не указывайте ваш пин-код банковской карты. И никому его не сообщайте, даже если вам представились сотрудником безопасности банка. Храните эти 4 цифры лишь в собственной памяти или под кодовым именем в мобильном.

– Никому не говорите трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты.

– Если денег на карте много, можно установить лимит на единовременное снятие либо на дневной оборот. При необходимости увеличить их не составит труда.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним.

Житель Рыбинского района подозревается в совершении краж

В дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что неизвестные лица, взломав замки, проникли в гараж, расположенный в микрорайоне Кирова откуда похитили бетономешалку, комплект покрышек и другие ценные вещи. Ущерб от кражи составил около 60 тысяч рублей. В тот же день в полицию обратился еще один горожанин и сообщил, что из металлического контейнера расположенного в районе ул. Нобелевской была похищена садовая тележка стоимостью около 3 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен- житель Рыбинского района 2002 г.р. Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» по факту краж возбуждены уголовные дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ ( кража). Похищенное изъято, расследование продолжается.

В Рыбинском районе полицейскими установлен подозреваемый в совершении серии краж из домов-дач

Ранее в дежурную часть полиции Рыбинска с заявлением о краже обратилась местная жительница: неизвестный, сорвав замок, проникнув в ее дачный дом, расположенный в одной из деревень Рыбинского района, откуда похитил инструменты, электрокабель и продукты питания. Ущерб от кражи заявительница оценила на сумму более 5 тысяч рублей. В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель г. Рыбинска 1964 г.р. Мужчиной даны признательные показания, он пояснил, что сбывал похищенные предметы, а также сдавал в пункт приема цветного металла. Полицейскими установлена его причастность к совершению более 15 фактов краж из дачных домов и хозяйственных построек на территории Рыбинского района.

По всем фактам хищений имущества следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела. В настоящее время расследование продолжается.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

В ночное время на территории Южного кладбища города Рыбинска сотрудниками ДПС ГИБДД выявлен мужчина 1984 г.р., который управлял мотоциклом «Хонда» в состоянии алкогольного опьянения. Ранее водитель уже был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Принятыми мерами розыска установлено:

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление местного жителя о краже двух колес в сборе с автомобиля «ВАЗ». Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Следственным подразделением по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые – двое жителей Пошехонского района 1989 г.р., 1995 г.р. Сотрудниками полиции установлена их причастность к совершению еще двух аналогичных преступлений: в мае текущего года в Рыбинске в микрорайоне Волжский с автомашины «Дэу» были похищены четыре колеса в сборе; в начале июня в г. Ярославле на ул. Светлой похищены четыре колеса в сборе с автомашины «Лада». По данным фактам возбуждены уголовные дела, похищенное изъято. Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что совершали кражи колес для использования в личных целях. Расследование продолжается.

В целях профилактики краж, неправомерных завладений транспортными средствами, краж из автотранспорта полиция рекомендует:

1. по возможности, даже на непродолжительное время парковать автотранспорт на охраняемые стоянки;

2. при оставлении транспортных средств на длительное время использовать хорошо освещённые участки улиц и дорог, в т.ч. оборудованные системами видеонаблюдения, а также охраняемые автомобильные стоянки;

3. оборудовать транспортное средство противоугонными системами, в т.ч. механическими;

4. использовать скрытое навигационное оборудование с возможностью передачи координат транспортного средства, в т.ч. сотовые телефоны, расположенные в потайных местах автомобиля;

5. не оставлять ключи и документы в автомашине, даже если Вы отходите от автомобиля на короткое время.